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    ÖSYM’den iki sınav için saat uyarısı

    Hürriyet Eğitim
    22.12.2017 - 11:02 | Son Güncelleme:

    ÖSYM, 23 Aralık’ta yapılacak e-YDS ve 24 Aralık’ta düzenlenecek Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı ile ilgili adayları uyardı.

    ÖSYM, bu haftasonu yapılacak iki sınavla ilgili adayları uyardı. Buna göre, Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı’nda saat 10.00’dan sonra adayların binalara girişine izin verilmeyecek. 23 Aralık’ta düzenlenecek e-YDS’de adaylar saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

    e-YDS, 23 Aralık’ta Ankara, İzmir ve İstanbul e-sınav uygulama binalarında saat 14.45’te; Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı ise saat 10.15’te başlayacak.

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