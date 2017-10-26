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    Haberler >Eğitim>ÖSYM'den 'e-YDS' adayları ile geç başvuru yapanlara müjde

    ÖSYM'den 'e-YDS' adayları ile geç başvuru yapanlara müjde

    AA
    26.10.2017 - 08:46 | Son Güncelleme:

    ÖSYM Yönetim Kurulunca, geç başvuru yapan adaylara yalnızca Ankara'da değil, istedikleri ilde sınava girebilme hakkı verildi, Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS) giren adaylara yönelik yeni sınav için 3 ay bekleme koşulu da kaldırıldı.

    AA muhabirinin ÖSYM yetkililerinden aldığı bilgiye göre, ÖSYM daha önce sınavlara normal başvuru tarihleri dışında "geç başvuru" uygulaması başlatmış ancak bu adaylara sadece Ankara'da sınava girme koşulu getirilmişti.

    ÖSYM Yönetim Kurulu, geç başvuru yapan adayları rahatlatan yeni bir karar aldı. Kararla geç başvuru yapan adayların sınavlara Ankara'da girme zorunluluğu kaldırıldı. Adaylar, geç başvuru yaptıkları gün, istedikleri sınav merkezini tercih edebilecekler ve böylece istedikleri sınav merkezinde sınava girebilecekler.

    E-YDS'DE SÜRE KOŞULU KALDIRILDI
    ÖSYM Yönetim Kurulunca, e-YDS puanını yükseltmek isteyen adaylar için de bir karar alındı.

    Bu kapsamda, adayların taleplerini dikkate alan ÖSYM, "e-YDS'ye giren adaylar, girmiş oldukları sınav tarihinden itibaren 3 ay süresince yeniden sınava başvuramazlar" kısıtlamasını iptal etti. Böylece, adaylar istedikleri e-YDS'ye herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın başvuru yapabilecek.

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