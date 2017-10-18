ÖSYM’den ALES başvurusu için son gün uyarısı! ALES ne zaman?

2017 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ek başvuru sürecinin dolmasına saatler kaldı. 26 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında yapılan başvurunun ardından yeni bir başvuru süreci açan ÖSYM, ‘aday işlemleri’ sayfası üzerinden son gün hatırlatmasında bulundu. Adaylar, bugün saat 23.59’a kadar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sisteme girdikten sonra başvurularını tamamlayabilirler. Sistem üzerinden başvurusunu yapan adaylar sınav ücretini, ÖSYM ‘’Ödemeler’’ kısmından ödeyebilirler. ALES geç başvuru işlemi için adaylar 135 Türk Lirası sınav ücreti ödeyecekler. Bunun dışında normal başvuru sürecinden farklı olarak, geç başvuru yapan adaylar sınava sadece Ankara’da girebilecek.

2017 ALES Sonbahar Dönemi Sınavı 19 Kasım 2017 tarihinde saat 10.00'da yapılacak. Yeni yayınlanan yönetmeliğe göre sınavda adaylara 100 soru yöneltilecek.

YENİ SINAV SÜRESİ NASIL?

Sınav, 160 soru ve 180 dakikadan (3 saat) oluşuyordu, yeni düzenleme ile 50’şer sorudan oluşan sözel ve sayısal iki ayrı test şeklinde uygulanacak. Toplamda 100 soruluk sınavın süresi, 150 dakika (2.5 saat) olarak belirlendi. Soru başına düşen süre önemli ölçüde arttı.

ALES'TE YENİ DÖNEM



Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçerli olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı'nın (ALES) sonuçları, söz konusu yönetmelik değişikliğiyle, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak. Ayrıca, yönetmeliğe eklenen geçici madde ile daha önce yapılan ALES sonuçları da açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli sayılacak.