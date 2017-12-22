ÖSYM’den Adalet Bakanlığı hakim ve savcı adaylığı sınavı için önemli hatırlatma – Sınav saat kaçta?

ÖSYM, 24 Aralık’ta düzenlenecek Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı ile ilgili adayları uyardı. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 130 dakika olacaktır. Saat 10.00’da adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

500 Adli Yargı Hakim ve Savcı alımı için başvurular 1 ile 8 Kasım 2017 tarihleri arasında ÖSYM resmi sitesinden alınmış, sınav geç başvuruları da 20 Kasım 2017 tarihinde gerçekleşmişti. 1500 Adli Yargı ve Hakim için gerçekleştirilecek yazılı sınavda başarılı olan adaylar mülakat ile 9-5 dereceli kadrolara atanabilecekler. Sınavda genel başarı puanı dikkate alınacak ve 4500 kişi sözlü sınava katılacak. Yazılı sınav sonuçları ÖSYM resmi sitesinden duyurulacak.



SINAV SORULARI HAKKINDA



Adalet Bakanlığı hakim ve savcı adaylığı sınavında adaylara, 30 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 70 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testlerdeki soruların konulara göre dağılımı kendi aralarında eşit olacaktır. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe, Matematik, Türk Kültür ve Medeniyetleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Temel Yurttaşlık Bilgisi ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan, Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Hukuk Yargılama Usulü, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Usulü, İdarî Yargılama Usulü ve İdare Hukuku ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.