ÖSYM’de TUS mesaisi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yetkililerinin katılımıyla Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavları (TUS) ile ilgili toplantı yapıldı. Sınavın Tıp Fakülteleri Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) ile uyum düzeyi, niteliğini artırma ve sınava yönelik alternatif yaklaşımlar, e-Sınav imkanı ile sonuç açıklama süreçlerini iyileştirmeye yönelik öneriler ele alındı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, toplantıda YÖK temsilcileri ve rektörlerle TUS’u detaylı bir şekilde ele aldıklarını anlattı. Özer, “ÖSYM’de düzenlenen toplantıda, TUS’ta sorulan soruların ÇEP ile uyum düzeyi, soruların madde güçlük düzeyleri, ayırt edicilikleri, sınavların tutarlılığı, alternatif yaklaşımlar, e-Sınav yapabilme ve yıl içinde sınav sayısının artırılma imkanı, sınav ve sonuç açıklama süreçleri detaylı bir şekilde müzakere edildi” dedi.

Toplantıya, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Özer, Başkan Yardımcıları ve Daire Başkanları, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Zeliha Koçak Tufan, YÖK Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sezer Komsuoğlu, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş katıldı.