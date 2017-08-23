ÖSYM'de önceki başkanlar da olaylı gitti

ÖNCE KPSS

2010 KPSS Eğitim Bilimleri sınavında tüm soruları 350 aday doğru yanıtlamıştı. Soruları sınav öncesi çalındığı iddiaları nedeniyle sınavın kısmen iptaline karar verildi. 2010 KPSS skandalı dönemin ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan’ı istifaya götürmüştü.



SONRA ŞİFRE

Ünal Yarımağan’ın yerine 6 aylık geçici görevle Prof. Dr. Ali Demir getirildi. Daha sonra ÖSYM Başkanlığı’na asaleten ataması yapılan Demir, KPSS skandalı ile ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Demir döneminde ise 2011 Mart’ta düzenlenen YGS’den bir hafta sonra sınavda ‘şifre’ skandalı yaşandı. 20’den fazla sorunun iki ayrı şifreye göre doğru çözülebildiği belirlendi. Bu dönemde ÖSYM, hatalı test, YGS’de bazı adayların cevap anahtarlarının kaybolması, eksik kitapçık ve aynı sorularla gündeme gelmişti.



ŞİMDİ NE OLACAK?

Ömer Demir’in istifası kabul edilirse, YÖK Genel Kurulu’nda ÖSYM Başkanlığı için üç isim belirlenip Milli Eğitim Bakanlığı’na sunulacak. Yeni ÖSYM başkanı bu isimler arasından dört yıllığına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atanacak.



