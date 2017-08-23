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    ÖSYM'de önceki başkanlar da olaylı gitti

    Gamze KOLCU
    23 Ağustos 2017 - 00:45Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 00:46

    ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir, art arda gelen skandalların ardından önceki gün istifasını açıklarken, kurum aslında hemen her dönem tartışmaların odağında yer aldı.

    ÖNCE KPSS
    2010 KPSS Eğitim Bilimleri sınavında tüm soruları 350 aday doğru yanıtlamıştı. Soruları sınav öncesi çalındığı iddiaları nedeniyle sınavın kısmen iptaline karar verildi. 2010 KPSS skandalı dönemin ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan’ı istifaya götürmüştü.

    SONRA ŞİFRE
    Ünal Yarımağan’ın yerine 6 aylık geçici görevle Prof. Dr. Ali Demir getirildi. Daha sonra ÖSYM Başkanlığı’na asaleten ataması yapılan Demir, KPSS skandalı ile ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Demir döneminde ise 2011 Mart’ta düzenlenen YGS’den bir hafta sonra sınavda ‘şifre’ skandalı yaşandı. 20’den fazla sorunun iki ayrı şifreye göre doğru çözülebildiği belirlendi. Bu dönemde ÖSYM, hatalı test, YGS’de bazı adayların cevap anahtarlarının kaybolması, eksik kitapçık ve aynı sorularla gündeme gelmişti.

    ŞİMDİ NE OLACAK?
    Ömer Demir’in istifası kabul edilirse, YÖK Genel Kurulu’nda ÖSYM Başkanlığı için üç isim belirlenip Milli Eğitim Bakanlığı’na sunulacak. Yeni ÖSYM başkanı bu isimler arasından dört yıllığına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atanacak.

    İstifaya götüren hatalarİstifaya götüren hatalar

    Etiketler: ÖSYM , KPSS , gazetehaberleri
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