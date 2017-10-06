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    Hürriyet >Eğitim>ÖSYM'de Mahmut Özer dönemi başladı

    ÖSYM'de Mahmut Özer dönemi başladı

    AA
    06.10.2017 - 13:57 | Son Güncelleme:

    ÖSYM Başkanlığına atanan Prof. Dr. Mahmut Özer, görevi Prof. Dr. Ömer Demir'den devraldı.

    ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ÖSYM Başkanlığından istifa eden Prof. Dr. Ömer Demir, görevini Prof. Dr. Mahmut Özer'e devretti.

    ÖSYM Başkanı Özer, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, ÖSYM'nin Türkiye'nin kurumları içerisinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.     

    Türkiye'nin temel direklerinden olan ÖSYM'nin kendi kulvarında adeta bir marka haline geldiğini ifade eden Özer, "Halkımızın ÖSYM'ye olan güveninin çok daha güçlendirilmesi yönünde adımlar atacağız. Milyonlarca adayın sınavının gerçekleştirildiği bir kurumun başkanlığına getirilmenin sorumluluğunun bilincindeyiz" dedi.     

    Özer, kendisini bu göreve atama teveccühünde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'a teşekkürlerini iletti.     

    Prof. Demir, göreve yeni atanan Özer'e kurum hakkında bilgi verdi. Yeni ÖSYM Başkanına başarı dileyen Demir, daha sonra çalışanlara veda ederek ÖSYM binasından ayrıldı.      

     

     

     

     

     

    Etiketler: ÖSYM , Prof. Dr. Mahmut Özer , devir-teslim
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