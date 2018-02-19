ÖSYM'de ‘ISO 27001 Belgesi’ için başvuru hazırlığı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, merkezin ISO 27001 Bilgi Güveliği Yönetimi Sistemi'ne sahip olmasını, yeni hazırladıkları kurum stratejik planına dahil ettiklerini ve bunun 2018'de gerçekleştirmek istedikleri en önemli hedefleri olduğunu söyledi.

ÖSYM olarak bilgi güvenliğine yönelik uluslararası bir standart olan ve bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini güvence altına almak için oluşturulan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi’ne başvuru yapacaklarını belirten Özer, şöyle konuştu:

"Donanımsal ve altyapıya yönelik yüksek güvenlikli yatırımlarımız dahil tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Bu sertifikasyon sürecinde bilgi varlıklarımızın güvenliği, bütünlüğü ve doğruluğu garanti altına alınacak, bunlara yönelik olası tehlikeler, tehditler analiz edilecek, risk değerlendirmesi yapılarak uygulanacak kontroller ve riskleri minimize edecek faaliyetler belirlenip sürekli güncel tutulacak ve bilginin güvenli bir şekilde sürekliliği sağlanacak. Böylece ÖSYM'nin bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik bakımından korunması, sürekliliği ve sistematikliği sağlanmış olacak."

ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi varlıklarını korumak ve ilgili taraflara güven verecek şekilde yeterli güvenlik kontrollerini sağlamak için tasarlanmış uluslararası bir standart. ISO 27001, kurumsal yapıyı, güvenlik politikalarını, risk değerlendirmesini ve risk eylem planlarını, sorumlulukları, uygulamaları, prosesleri ve prosedürleri içeriyor.

Uzmanlar, bilgi güvenliğinde gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik olmak üzere üç temel parametrenin öne çıktığını belirtti. Bu parametrelerden gizlilik, bilginin yalnızca erişim hakkı tanınmış kişiler tarafından ulaşılabilir olmasını, bütünlük işletme yöntemlerinin ve bilgi varlıklarının bütünlük ve doğruluğunun temin edilmesini ve son parametre olan erişilebilirlik de yetkili kullanıcıların ihtiyaç duydukları bilgiye her an erişebileceklerini garanti altına alıyor. Uzmanlar, bu sayede bilginin geniş tehdit ve tehlike alanlarından korunarak sürekliliğinin sağlanabildiğini belirtti.