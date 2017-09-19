ÖSYM YDS soruları ve cevaplarını yayımladı… Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

ÖSYM, YDS soruları ve cevaplarıyla ilgili duyuru yayımladı. ‘2017 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2017-YDS Sonbahar Dönemi):Temel Soru Kitapçıklarının ve Cevap Anahtarının Yayımlanması’ başlıklı duyuruda şu ifadeler kullanıldı;



17 Eylül 2017 tarihinde uygulanan 2017 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2017-YDS Sonbahar Dönemi) Temel Soru Kitapçıkları, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 19 Eylül 2017 tarihinde saat 11:30'dan itibaren erişime açılacaktır.Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebileceklerdir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.



2017 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2017-YDS Sonbahar Dönemi) Sınavının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarı (% 10) aşağıdaki bağlantıdan erişime açılmıştır.

YDS SORU VE CEVAPLARI



YDS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

26 Temmuz-3 Ağustos 2017 tarihleri arasında başvurusu alınan 2017 YDS sonbahar dönemi 17 Eylül Pazar günü saat 10.00'da yapıldı. ÖSYM'nin belirlediği takvime göre 2017 YDS sonuçları 5 Ekim 2017 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresinden erişime açılacak. YDS sınavlarının sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM web sitesi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp sonuçları öğrenebilecekler. Buradan açıklanacak sonuçlar dışında herhangi bir sonuç belgesi gönderimi gerçekleşmeyecek.