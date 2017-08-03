ÖSYM LYS tercih sonuçlarını bugün açıklayacak mı?

LYS tercih sonuçları ÖSYM tarafından Ağustos ayında açıklanacağı duyurulmuştu. Üniversite hayali kuran yüz binlerce öğrenci 18-26 Temmuz tarihleri arasında LYS tercih işlemlerini gerçekleştirmişti. LYS tercih sonuçları sosyal medya üzerinden büyük yankı uyandırdı. Adaylar LYS tercih sonuçlarının açıklanmasını beklerken ÖSYM'den konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Genelikle bütün sınavların açıklanacağı tarihi belirten ÖSYM, LYS tercih sonuçlarını açıklarken bu metodu kullanmıyor. Peki LYS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?

Kayıtlarda iki tarih geçerli: İnternet üzerinden ve üniversite tarafından yapılacak. İnternet üzerinden başvuruları 11-16 Ağustos tarihleri arasından e-Devlet üzerinden yapılacak. Üniversiteler üzerinden kayıtlar ise 14-18 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

YS tercih işlemleri için verilen süre 26 Temmuz’da doldu, tercihlerin üzerinden 1 hafta geçmesi nedeniyle sonuç araştırmaları yoğunlaştı. İstedikleri üniversiteye yerleşip yerleşemediklerini büyük bir merakla sorgulayan adaylar, ÖSYM'te Twitter üzerinden ulaşmaya çalışıyor.

ÖSYM tarafından sonuçların ne zaman açıklanacağı henüz belirtilmedi. Fakat tercih sonuçlarına göre üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 14-18 Ağustos 2017 tarihinde yapılacak. Buna göre tercih sonuçlarının bir hafta öncesinden açıklanması bekleniyor.

LYS tercih sonuçları için sabırsızlanan üniversite adayları duydukları heyecanı sosyal medya hesaplarından dile getiriyor. İşte LYS tercih sonuçlarına ilişkin o yorumlardan bazıları!

Burhan Kadiroğlu‏ @burhankadiroglu

LYS tercih sonuçları merakla bekleniyor.

yaaahallederiz‏ @yaahallederiz

Yav 2017 tercih sonuçları açıklanmamış 2018 ygs,lys ders konularını paylaşıyolar

octavia‏ @avgeraccola

ösym artık açıklayacaksan açıkla şu sonuçları da rahatlayalım bitsin gitsin #lystercih

Ecem Uslu‏ @EcemUsl43527778

Lys tercih sonuçları açıklansa da neyi becerebildiğimizi görsek diyorum😬😬😬

Hatice Koca‏ @Haticekc33

Ya tatilim neden hep beklemekle geçiyor. Lys sonuçları tercih sonuçları bu bitincede yurt ve bursluluk var.Yeter artık #ösym

Hndnrmnysl‏ @HandanUysal2

Lys tercih sonuçları açıklansın artık🙏

Mehmet AKGÜL‏ @AkglMehmet

Arkadaşlar toplanın, saat 5' e kadar ösym sonuçları açıklamazsa, kimin hangi üniversiteye gideceğini kurayla burda belirleyelim. #lystercih

Deniz Çuhadaroğlu‏ @denizcuhadarr

Şu tercih sonuçları açıklansın artık 😑

LYS’DE İKİ SORU İPTAL EDİLMİŞTİ

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“LYS-1 Matematik Testinin Temel Soru Kitapçığındaki 75. ve 76. soruların Ortaöğretim İleri Düzey Matematik (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) öğretim programının ID.12.7.1.2 numaralı ‘Uzayda iki doğru; iki düzlem; bir düzlem ve bir doğrunun birbirlerine göre durumlarını belirler ve uygulamalar yapar’ kazanımı kapsamında olduğu ancak Ortaöğretim İleri Düzey Matematik 12. Sınıf Ders Kitabında Uzayda Doğru ve Düzlem ünitesinin bu kazanımları tümüyle kapsamadığı tespit edildiğinden bu iki sorunun değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir”