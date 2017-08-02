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    ÖSYM LYS tercih sonuçlarını açıklamayınca… Sonuçlar bugün açıklanacak mı?

    Hürriyet Haber
    02 Ağustos 2017 - 15:30Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 15:30

    LYS tercih sonuçları için sabırsızlanan üniversite adaylarının tweetleri ÖSYM’yi trend topic listesine düşürdü. LYS tercih sonuçlarının açıklanmasını isteyen üniversite adayları bir yandan ÖSYM’nin resmi sayfasını ziyaret ederken bir yandan da sosyal medyadan yetkililere ulaşmaya çalışıyor. Peki LYS tercih sonuçları bugün açıklanacak mı?

    LYS tercih işlemleri için verilen süre 26 Temmuz’da doldu, tercihlerin üzerinden 1 hafta geçmesi nedeniyle sonuç araştırmaları yoğunlaştı. İstedikleri üniversiteye yerleşip yerleşemediklerini büyük bir merakla sorgulayan adaylar, ÖSYM'te Twitter üzerinden ulaşmaya çalışıyor.

    ÖSYM tarafından sonuçların ne zaman açıklanacağı henüz belirtilmedi. Fakat tercih sonuçlarına göre üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 14-18 Ağustos 2017 tarihinde yapılacak. Buna göre tercih sonuçlarının bir hafta öncesinden açıklanması bekleniyor.

    LYS tercih sonuçları için sabırsızlanan üniversite adayları duydukları heyecanı sosyal medya hesaplarından dile getiriyor. İşte LYS tercih sonuçlarına ilişkin o yorumlardan bazıları!

    irem 🌹/NIGHT&DAY‏ @taylikevamps 
    Ne çok naz yaptın ya açıkla işte

    melike‏ @melikedeemiir
    tercihler açıklanana kadar hayatımın fon müziğinde kurtlar vadisi gerilim müziği çalacak hissediyorum #ösym

    Hilal‏ @hilaldikicii
    Hadi açıkla artık #ösym stresten ölücem katil olacaksın bak

    Beren‏ @Bera73347666
    Açıklansa da herkesi arasak, sevinçten evde 10 tur atsak tavşan gibi zıplasak açıkla #ösym

    Buket_bukett‏ @Buketbukett1
    Orhan Veliyi güzel havalar bizi de #ösym mahvetti.

    Utbeeee‏ @UtbePolat
    Kardeşim açıkla artık da ona göre şimdiden oto tamir ilanlarına bakayım. #ösym

    Beyza 💫‏ @BeyzaKlarsla
    Sayfam da gördüğüm ne kadar şarkı sözü varsa sana uyarlıyorum bence kıymetimi bil ve açıkla sence ? #ÖSYM

    Beyza 💫‏ @BeyzaKlarsla
    "Oyuna getirdi ÖSYM, sana da aşk olsun" #ÖSYM

    Radyo Mevlana‏ @medine_fm
    #ösym Para mı versek ne yapsak açıklanması için ? E hadi açıklayın şu tercih sonuçlarını .

    Batuhan Memu‏ @MemuBatuhan
    #ösym ipucu verde millet tahmin etmeye çalışsın bari.

    ruken.yıldız‏ @rkn_yildiz
    Hadi #ösym bi an önce açıkla da üniversiteyi kazandım bahanesiyle alışverişin dibine vuruym ( dedi ve babası tweeti gördü...)

    Ayers‏ @bybsc
    Açıkla da bu şehirden gitmek için otobüs bileti alıp plan yapayım #ösym

    Değişik bi şey‏ @kamendranvitmi
    Neyi bekliyorsun zaten her şey çok net değil mi. Yaz gönder ya #ösym

    Fatma Yıldız‏ @ftmayldz1907
    Şu sonuçları açıklasan ne güzel olur be #ösym

     

     

    Etiketler: lys , ösym , lys tercih , lys sonuçları
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