ÖSYM LYS tercih sonuçlarını açıklamayınca… Sonuçlar bugün açıklanacak mı?

LYS tercih işlemleri için verilen süre 26 Temmuz’da doldu, tercihlerin üzerinden 1 hafta geçmesi nedeniyle sonuç araştırmaları yoğunlaştı. İstedikleri üniversiteye yerleşip yerleşemediklerini büyük bir merakla sorgulayan adaylar, ÖSYM'te Twitter üzerinden ulaşmaya çalışıyor.

ÖSYM tarafından sonuçların ne zaman açıklanacağı henüz belirtilmedi. Fakat tercih sonuçlarına göre üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 14-18 Ağustos 2017 tarihinde yapılacak. Buna göre tercih sonuçlarının bir hafta öncesinden açıklanması bekleniyor.

LYS tercih sonuçları için sabırsızlanan üniversite adayları duydukları heyecanı sosyal medya hesaplarından dile getiriyor. İşte LYS tercih sonuçlarına ilişkin o yorumlardan bazıları!

irem 🌹/NIGHT&DAY‏ @taylikevamps

Ne çok naz yaptın ya açıkla işte

melike‏ @melikedeemiir

tercihler açıklanana kadar hayatımın fon müziğinde kurtlar vadisi gerilim müziği çalacak hissediyorum #ösym

Hilal‏ @hilaldikicii

Hadi açıkla artık #ösym stresten ölücem katil olacaksın bak

Beren‏ @Bera73347666

Açıklansa da herkesi arasak, sevinçten evde 10 tur atsak tavşan gibi zıplasak açıkla #ösym

Buket_bukett‏ @Buketbukett1

Orhan Veliyi güzel havalar bizi de #ösym mahvetti.

Utbeeee‏ @UtbePolat

Kardeşim açıkla artık da ona göre şimdiden oto tamir ilanlarına bakayım. #ösym

Beyza 💫‏ @BeyzaKlarsla

Sayfam da gördüğüm ne kadar şarkı sözü varsa sana uyarlıyorum bence kıymetimi bil ve açıkla sence ? #ÖSYM

Beyza 💫‏ @BeyzaKlarsla

"Oyuna getirdi ÖSYM, sana da aşk olsun" #ÖSYM

Radyo Mevlana‏ @medine_fm

#ösym Para mı versek ne yapsak açıklanması için ? E hadi açıklayın şu tercih sonuçlarını .

Batuhan Memu‏ @MemuBatuhan

#ösym ipucu verde millet tahmin etmeye çalışsın bari.

ruken.yıldız‏ @rkn_yildiz

Hadi #ösym bi an önce açıkla da üniversiteyi kazandım bahanesiyle alışverişin dibine vuruym ( dedi ve babası tweeti gördü...)

Ayers‏ @bybsc

Açıkla da bu şehirden gitmek için otobüs bileti alıp plan yapayım #ösym

Değişik bi şey‏ @kamendranvitmi

Neyi bekliyorsun zaten her şey çok net değil mi. Yaz gönder ya #ösym

Fatma Yıldız‏ @ftmayldz1907

Şu sonuçları açıklasan ne güzel olur be #ösym