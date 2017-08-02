ÖSYM LYS tercih sonuçlarını açıklamayınca… Sonuçlar bugün açıklanacak mı?

LYS tercih işlemleri için verilen süre 26 Temmuz’da doldu, tercihlerin üzerinden 1 hafta geçmesi nedeniyle sonuç araştırmaları yoğunlaştı. İstedikleri üniversiteye yerleşip yerleşemediklerini büyük bir merakla sorgulayan adaylar, ÖSYM'te Twitter üzerinden ulaşmaya çalışıyor.
ÖSYM tarafından sonuçların ne zaman açıklanacağı henüz belirtilmedi. Fakat tercih sonuçlarına göre üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 14-18 Ağustos 2017 tarihinde yapılacak. Buna göre tercih sonuçlarının bir hafta öncesinden açıklanması bekleniyor.
LYS tercih sonuçları için sabırsızlanan üniversite adayları duydukları heyecanı sosyal medya hesaplarından dile getiriyor. İşte LYS tercih sonuçlarına ilişkin o yorumlardan bazıları!
irem 🌹/NIGHT&DAY @taylikevamps
Ne çok naz yaptın ya açıkla işte
melike @melikedeemiir
tercihler açıklanana kadar hayatımın fon müziğinde kurtlar vadisi gerilim müziği çalacak hissediyorum #ösym
Hilal @hilaldikicii
Hadi açıkla artık #ösym stresten ölücem katil olacaksın bak
Beren @Bera73347666
Açıklansa da herkesi arasak, sevinçten evde 10 tur atsak tavşan gibi zıplasak açıkla #ösym
Buket_bukett @Buketbukett1
Orhan Veliyi güzel havalar bizi de #ösym mahvetti.
Utbeeee @UtbePolat
Kardeşim açıkla artık da ona göre şimdiden oto tamir ilanlarına bakayım. #ösym
Beyza 💫 @BeyzaKlarsla
Sayfam da gördüğüm ne kadar şarkı sözü varsa sana uyarlıyorum bence kıymetimi bil ve açıkla sence ? #ÖSYM
Beyza 💫 @BeyzaKlarsla
"Oyuna getirdi ÖSYM, sana da aşk olsun" #ÖSYM
Radyo Mevlana @medine_fm
#ösym Para mı versek ne yapsak açıklanması için ? E hadi açıklayın şu tercih sonuçlarını .
Batuhan Memu @MemuBatuhan
#ösym ipucu verde millet tahmin etmeye çalışsın bari.
ruken.yıldız @rkn_yildiz
Hadi #ösym bi an önce açıkla da üniversiteyi kazandım bahanesiyle alışverişin dibine vuruym ( dedi ve babası tweeti gördü...)
Ayers @bybsc
Açıkla da bu şehirden gitmek için otobüs bileti alıp plan yapayım #ösym
Değişik bi şey @kamendranvitmi
Neyi bekliyorsun zaten her şey çok net değil mi. Yaz gönder ya #ösym
Fatma Yıldız @ftmayldz1907
Şu sonuçları açıklasan ne güzel olur be #ösym