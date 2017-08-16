ÖSYM hatası için soruşturma başlatıldı

Yılmaz, dün İstanbul’da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Yılmaz, ÖSYM’nin yerleştirme hatasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Sivaslı olduğunu belirterek Pir Sultan Abdal’ın “Bir sürçmekle at ayağı kesilmez” sözlerini hatırlatan Yılmaz, bir gazetecinin “ÖSYM’nin ilk hatası değil” demesi üzerine, “Onu daha sonra bir kurala bağlarız artık, kaçıncı sürçtüğünde bu şeyin yapılması gerekli diye” dedi. Ayrıca ÖSYM’nin bu sene uygulamaya koyduğu ve çok tartışılan ‘09.45 kuralı’yla ilgili kuruma öneride bulunduklarını da belirten Bakan Yılmaz, “Öğrencilerin geç kalması toplum vicdanını yaraladı. ‘Adaylara 10 dediyseniz, sınavı 10.15’te başlatın’ dedik. Bunu dikkate alacaklarını söylediler” diye konuştu. Yeni müfredatta Atatürk ile ilgili konuların daraltıldığı eleştirilerinin doğru olmadığını belirten Bakan, müfredattaki cihat konusunda da şunları söyledi:

‘CİHAT’A ÇERÇEVE

Biz bunu (cihat) müfredata koyduk ancak öğretmenlere çerçeve koyduk. Yanlış anlamları verme. “İslam dini orta yoldur, aşırılıklardan kaçınır” diyoruz. Barış dini olan bir dinin terminolojide bir kelimesi savaşa, kırıp dökmeye getirilebilir mi? Dolayısıyla yanlış yorumlanmış bir şeyi düzeltmek gerekir.”

KAYIT PARASI VERMEYİN

İlk ve ortaöğretimde kayıt parası filan istiyorlar. Bu net bir şekilde kanunumuza aykırı. Öğrenci velileri hiçbir şekilde bağış yapmaya zorlanamaz. Buradan bütün yöneticilere, okul müdürlerine talimatımdır.

İSTEYEN STK’LARLA PROTOKOL YAPILIR

Sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) işbirliği yapılabilir. Farklı kuruluşlarla Bakanlığımızın protokolleri var. Ensar’la,Yeşilay’la, Kızılay’la...

EVRİME KARŞI DEĞİLİZ

Evrime karşı değiliz. Biz şunu söyledik; konu bundan sonraki eğitim seviyesinde verilsin. Darwin’e karşı olma gibi bir durum yok.