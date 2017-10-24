ÖSYM ‘engelleri’ kaldırdı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Twitter’da engellediği bazı kullanıcıların engellerini kaldırdı. ÖSYM’nin bu kararına sosyal medyada “Yeni başkandan güzel hamle” yorumları yapıldı. Bazı kullanıcılar ise, “Niye engellediğini anlamamıştım, şimdi de niye engeli kaldırdığını anlamadım” diyerek şaşkınlıklarını ifade etti. “ÖSYM engelimi kaldırmış, bu sefer ben onu engelleyeceğim” diyerek tepki gösterenler de oldu. ÖSYM’nin bazı kullanıcıları engellemesi 2015’te sosyal medyada gündem konusu olmuştu. O dönem Hürriyet’in ÖSYM’den aldığı bilgiye göre, hakaret ve küfür içerikli tweet atan ve bunları RT eden (paylaşan) kullanıcılar önce spamlanıyor, tweeti kaldırmazsa engelleniyordu. ÖSYM yetkilileri şu açıklamayı yapmıştı:

“Türk Ceza Kanunu’nun 125’inci, 132’nci ve 140’ıncı maddeleri uyarınca hakaret, sövme, ithamda bulunan hesapları elbette engelliyoruz ve engellemek zorundayız. Hakaret içeren paylaşımları takipçimiz olmasa da RT yapan, paylaşımları paylaşanlara da bir şekilde spam bildirmek durumundayız ki yayılmasın. Çünkü gün geliyor, haksız ithamlar olabiliyor. Örneğin 2 milyon adayın girmiş olduğu bir KPSS sonrası dakikada 21 Tweet atılabiliyor ve bunların çoğu hakaretten ibaret olabiliyor.”

Hürriyet Gazetesi’nin @Hurriyet adlı Twitter hesabı da o dönem engellenenler arasındaydı.

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‘Herkesle temiz sayfa açmaya karar vermişler’

Twitter’da engeli kaldırılan ÖSYM takipçilerinden bazılarının yorumları şöyle:

mustafa çelik@mustafapdr64: Vay vay vay ÖSYM tribi bırakmış engeli kaldırmış

SEDA@sedaacelkk: Geçen yıl sınav zamanında engel atan ÖSYM engeli kaldırmış gözlerim yaşardı

idil@idilasevinc: ÖSYM engelimi kaldırmış bu sefer ben onu engelleyeceğim

Salim Ünsal@unsalim: ÖSYM ergen tavrını bırakıp kurumsal bir görüntüye bürünmüş ve engellemeleri kaldırmış

Ahmet Günay@pdrservisi : Niye engellediğini anlamamıştım şimdide niye engeli kaldırdığını anlamadım. ÖSYM twitterdaki engelimi kaldırmış. Ne diyelim eksik olmasın :)

ali cenap kuş@cenapkus: ÖSYM beni ve benim gibi engellediği hesap sahiplerinin engelini kaldırmış. Yeni başkandan güzel hamle. Farklı düşüncelere açık olmak iyidir.

Dila Hatun @VelhasilAlbayim: 12. sınıfta engellemişlerdi beni. Sistem değişti değişeli herkesle temiz bir sayfa açmaya karar vermiş olmalılar.

Ed@karamsarlikk: ÖSYM engeli kaldırmış çalışmamı takdire şayan bulmuş olmalı

Merve@merve___coskun: ÖSYM yıllaar sonra engelimi kaldırmış, ölecek miyim yoksa doğru söyleyin