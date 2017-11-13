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    ÖSYM duyurdu: Kamuda yerleştirme için tercihler başladı

    Hürriyet Eğitim
    13.11.2017 - 17:30 | Son Güncelleme:

    ÖSYM tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapılacak. Adaylar, tercihlerini 14-23 Kasım arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebilir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 23 Kasım saat 23.59’’da sona erecek.

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca yerleştirme yapılacağını duyuruldu. Adaylar tercihlerini 14-23 Kasım arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebilecek. İnternetten tercih gönderme işlemleri 23 Kasım saat 23.59’a kadar sürecek.

    KPSS-2017/1, KPSS-2016/2 ve KPSS-2016/6 (Sağlık Bakanlığı) yerleştirme işlemleri sonucu, 2016-KPSS puanıyla herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, atamaları yapılsın ya da yapılmasın, 2016-KPSS puanları ile bu yerleştirme işlemi için tercihte bulunamıyor.

    Adayların kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Mayıs, 6 Ekim ve 20 Kasım 2016 tarihlerinde düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavları’ndan birinden ilgili puanını almış olması gerekiyor.

    KPSS-2017/2 Tercih Kılavuzu’na ulaşmak için tıklayınız

     

     

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