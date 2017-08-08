Osmanlı’nın son dönemini yaşamaya başladık

YETER ARTIK YETER

“Her gün yeni söylemler, toplumu diken üstünde tutuyor. Cumhuriyet ve vatandaşa sahip çıkmak ortak görevimizdir. Maltepe’de ‘adalet çağrısı’ yaptık. Bu çağrıyı gittiğiniz her yerde topluma duyurmalısınız. Siyasi kavgalardan bu millet bıktı. Yeter artık, yeter. Çanakkale’deki kurultayda adaletli bir düzenin fikri altyapısı oluşacak, bunu da bütün dünyaya duyuracağız.

BELGELERİ ORTAYA KOYACAĞIM

Osmanlı’nın son dönemlerini yaşamaya başladık biz. Ağır ağır o döneme giriyoruz. Osmanlı eğitim sistemi bozulduğu için battı. Şimdi aynı süreci yaşıyoruz. Eğitim sistemi üzerine ayrı bir basın toplantısı yapacağım. Çocuklarımıza, ailelerimize açıkça ihanet ediliyor. Bütün belgeleri koyacağım ortaya.

İNTİKAM ALMAK İSTİYORLAR

Sen nasıl olup da Cumhuriyet’i reddediyorsun? Seni vatana ihanet noktasına kim taşıdı, ben bunu öğrenmek istiyorum. Sen bu Cumhuriyet’in nasıl kurulduğunu biliyor musun? Topluiğne üretemeyen bir Osmanlı’dan kendi denizaltını yöneten bir Cumhuriyet’i düşünün. Bunları bilmeyen kendi tarihine ihanet eden bir kişiyi düşünün. İhanet eden kişinin halen korunduğunu düşünün. Cumhuriyet’ten, Atatürk’ten, tarihten intikam almak istiyorlar. Tek adam rejimi istemiyoruz. Kendi ülkemizde, güçlü parlamenter rejim istiyoruz. Cumhuriyet’in güçlenmesini istiyoruz. Onlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yok etmek istiyorlar. Bayrağına bağlı olan bir tek kişi kalıncaya kadar asla emellerinize ulaşamayacaksınız.”

‘KABAHAT SÖYLETENDE’

AKP eski MKYK üyesi çıktı, ‘Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz’ diyor. Bu devletin kurucusu da kendi partisinin genel başkanı olacak. Densiz, ahlaksız, tarihine saygı duymayan bir kişi. Türkiye Cumhuriyeti devleti acıyla, kanla, gözyaşıyla kuruldu. Kabahat onda değil yalnız, ona söyletende kabahat. Bu cesareti sen verdin ona sen. Kulağından tutup kapının önüne koyamıyorlar.