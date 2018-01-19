Osmanlı’nın son antikaları bunlar

Bağdat Tarihi Eserler Sorumlusu Adil Ardavi, “1904 ve 1917 model bu arabaları Osmanlı’nın Bağdat valileri Ebubekir Hazım ve Süleyman Nazif Paşa kullanmış” dedi ve ekledi: “Bu araçlar, bakımı yapıldıktan sonra hâlâ kullanılabilir.”
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