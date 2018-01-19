Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Osmanlı’nın son antikaları bunlar

    Osmanlı’nın son antikaları bunlar

    Hürriyet Haber
    19.01.2018 - 01:22 | Son Güncelleme:

    Irak’ın başkenti Bağdat’ta, Osmanlı valilerinin kullandığı antika arabalar özenle korunuyor.

    Bağdat Tarihi Eserler Sorumlusu Adil Ardavi, “1904 ve 1917 model bu arabaları Osmanlı’nın Bağdat valileri Ebubekir Hazım ve Süleyman Nazif Paşa kullanmış” dedi ve ekledi: “Bu araçlar, bakımı yapıldıktan sonra hâlâ kullanılabilir.”

    Osmanlı’nın son antikaları bunlar

    Etiketler: ırak , abd , gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri