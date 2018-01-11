Osmanlı subayının kütüphanesine yıkım kararı tepki çekti

Birinci dünya savaşında, Ruslara esir düşen bir Osmanlı subayı olan Faik Tonguç tarafından 1964’te kurulan çocuk kütüphanesi için alınan yıkım kararına tepkiler dinmiyor. Change.org’ta ‘Bunu yapmayın, çocuklar sizi affetmez’ başlığıyla açılan kampanyaya destek 6 bin 300’e yaklaştı. Eleştirilere cevap veren Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, kütüphanenin içinde yer aldığı yerin konut bölgesi olarak işaretlendiğini, bunun fark edildiğini ve kütüphanenin yıkılmaktan kurtarılması için gerekli girişimlerin başlatıldığını söyledi.

‘HATAMIZI FARK ETTİK’

Başkan Muzaffer Külcü, kütüphanenin kendi eğitim hayatında önemli bir yer tuttuğunu belirterek, “Burada, içerikle ilgili iki farklı boyut var. Birincisi, orada bir imar planlaması yapılmış. 2007’de başlayan çevre düzeni planı çalışmasında orası konut bölgesi olarak işaretlenmiş. Sonrasında ise parselleme çalışması yapılırken konut parselinin içerisinde kalmış. İşin bu kısmı doğru. Ama biz bunu fark ettikten sonra oranın planını değiştirmek ve kütüphanenin bulunduğu alanı sosyal kültürel tesis alanı olarak işaretlemek üzere yeni bir çalışma başlattık. Bu çalışmamız devam ediyor. Onu nihayete erdireceğiz ve kütüphaneyi yıkılmaktan kurtaracağız” diye konuştu.

KİTAP TUTKUNU OSMANLI SUBAYI

Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nde yedek subay olarak Çarlık Rusyası’na karşı cepheye giden Faik Tonguç tarafından 1964’te kurulan çocuk kütüphanesi, Tonguç’un bağışladığı kitaplardan oluşuyor. Okuma tutkusuyla tanınan Faik Tonguç’un Türkiye İş Bankası yayınlarından çıkan ‘Birinci Dünya Savaşı’nda Bir Yedek Subayın Anıları’ adıyla bir kitabı da bulunuyor.