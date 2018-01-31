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    Osmanlı şehzadesi 'şehzadeler şehri'nde askerlik yapacak

    İHA
    31.01.2018 - 16:48 | Son Güncelleme:

    Sultan II. Abdulhamid Han’ın 5. kuşak torunu Yavuz Selim Osmanoğlu’nun vatani görevi dedelerinin valilik yaptığı şehzadeler şehri olarak bilinen Amasya’ya çıktı.

    Amasya 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'ndaki birliğine katılmadan şehri dolaşan Yavuz Selim Osmanoğlu, “Görevim çıkarsa veya göndermek isterlerse Afrin’e seve seve gitmek isterim. Hiçbir şekilde korkum yok. Hiçbir şekilde korkmuyorum. Çünkü benim ailem askeri yapıda bir aile, siyasi yapıda bir aile. İsterim hemen göndersinler. Şimdi biz tepelerine bindikçe Allah’a şükür şehit sayımız düşüyor ve hiç olmayacak da” dedi.

    Osmanlı şehzadesi şehzadeler şehrinde askerlik yapacak

    AİLEDEKİ İLK ASKER OLACAK

     Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir’i ziyaret ettikten sonra Başkan Yardımcısı Osman Akbaş ile birlikte 12 şehzadenin balmumu heykellerinin sergilendiği Şehzadeler Müzesi'ni görevlilere haber vermeden dolaşan 28 yaşındaki Osmanoğlu, “Ailede ilk askerlik yapan ben olacağım. Acemi birliğim Amasya’ya çıktı. Usta birliği ise sürpriz. Herkes ‘Ya Manisa ya Amasya’ diye söylüyordu. Dedelerimin sancak kaldırdığı yerde, tahta çıktığı yerde, tahta çıkamayan dedelerimin yerinde 13. şehzade olarak Amasya’da göreve geldim” diye konuştu.

    Osmanlı şehzadesi şehzadeler şehrinde askerlik yapacak

    Etiketler: Osmanlı , son dakika
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