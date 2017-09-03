Osmanlı revaklarının % 95’i tamam

BİN Ladin Grubu’nun yürüttüğü genişletme projesinde, Gürsoy Grup tarafından üstlenilen ve 3 yılda tamamlanması gereken revaklar, önceki yıl 107 kişinin can verdiği ‘vinç faciası’ nedeniyle 2 yıl gecikti. Eski kral, vinç kazasından Bin Ladin Grubu’nu sorumlu tutup, Kabe’deki bütün çalışmaları durdurdu. 2 yıldır Harem bölgesinde tek çivi bile çakılmazken, Bin Ladin Grubu da mali sıkıntıya düştü. İki yıldır Kabe’de sadece Türk firması çalışırken, Bin Ladin Grubu’na izin verilmedi. Bu süreçte, şirket çalışanları greve gitti, maaş alamayan işçiler olay çıkardı. Ve sonunda Bin Ladin Grubu ile hükümet arasındaki kriz çözülüp, hacdan sonra Kâbe’deki çalışmaların devamına karar verildi. Gürsoy Grup’un üstlendiği revakların restorasyonuna, hac biter bitmez devam edilecek.

SON 9 KUBBE KALDI

‘Harem-i Şerif Tavaf Alanı Kapasite Arttırma Çalışmaları’ çerçevesinde, yenilenme çalışmalarına başlanılan ve Kâbe-i Şerif’i inci gibi çevreleyen Osmanlı Revakları’nda çalışmalar büyük bir hassasiyetle sürdürüldü. Kâbe’de hac vazifesi nedeniyle ara verilen çalışmalarda son durum şöyle:

Pek çoğunun geçmişi yüzlerce yıl öncesine dayanan antik sütunların montajı tamamıyla bitirildi. Antik kaide, başlık ve parapetler yerine konuldu.

Aslına uygun biçimde, geçmişte Osmanlı’nın kullandığı taş kaynakları ile Türk ustalar tarafından üretilen bazalt ve yerel şemasi taşlar kullanılarak, bazalt kaplamalarda yüzde 91’lik kısım, kemer ve cephe imalatlarında ise rozet ve kitabeler dahil yüzde 97’lik kısım tamamlandı.

2018 RAMAZAN

Sayıları toplam 128 olarak planlanan kubbelerden son 9 adedi kaldı. Güney ve kuzey taraflarında bulunan ve toplam 2 adet olan müezzin mahfillerinin, yeni tasarım ve büyütme çalışmalarında da sona gelindi.

Yaşanan vinç kazası sebebiyle, yaklaşık 2 yıllık gecikmenin yaşandığı proje genelinde, Osmanlı revakları için bitiş tarihi olarak, 2018 yılının Ramazan ayı öngörüldü. Kabe’deki kalan eksikliklerin takibinin Suudi yetkililerce yapılacağı bildirildi.

KUTSAL TOPRAKLARDAN DÖNÜŞ BAŞLIYOR

KUTSAL topraklarda hac ibadetini yerine getiren 3 milyona yakın hacı, bayram boyunca Mina’da şeytan taşlayıp, ziyaret ve veda tavaflarını tamamladıktan sonra memleketlerine dönmeye başlıyor. Türkiye’den ve yurtdışından gelenlerle birlikte yaklaşık 100 bin Türk vatandaşı da hacı oldu. Dönüşümlü olarak Medine ve Mekke ziyaretlerini tamamlayan hacılardan ilk kafile 3 gün sonra yola çıkacak. Türkiye’ye dönüşler 6 Eylül’den 28 Eylül’e kadar sürecek. Diyanet İşleri Başkanlığı önceki yıllarda 45 günü bulan hac süresini bu yıl, hacıların memleketlerinden uzak kalmalarının yarattığı sıkıntıyı göz önünde bulundurarak 35 güne çekmişti. Türkiye’den kutsal topraklara ilk kafile 3 Ağustos’ta, son kafile ise 26 Ağustos’ta gelmişti. Diyanet bu yıl 4 bin 500 personelle hacılara hizmet verirken, güvenlik amacıyla 30 bin Suudi polisi görev yaptı.