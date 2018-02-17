Osmanlı motifleri İngiltere yolcusu

15–20 Mart arasında Londra’da gerçekleştirilecek etkinlikte, katılımcılar Osmanlı sanatına ait çintemani, hatai, goncagül, lale, karanfil gibi motifleri işleyecek. Keçeler daha sonra telefon kılıfı, tablo, masa süsü gibi çeşitli formlara dönüştürülecek. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır, etkinlik kapsamında ‘Anadolu halıcılığının, İngiliz halıcılığının başlangıcına etkisi ve iki ülke arasındaki etkileşim’ başlıklı sunum da yapacak.

Türk kültür ve sanatını tanıtmak amacıyla Yunus Emre Enstitüsü’nden davet aldıklarını belirten Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır, “Keçeleştirilmiş tekstil yüzeyi üzerine iğneler yardımıyla yün lifleri kullanarak desen ve motif oluşturacağız. Osmanlı sanatına ait çokça kullanılan lale, karanfil, çintemani gibi motiflerle katılımcılara iğneli keçe yapmayı öğreteceğiz. Geleneksel kültürümüzde yer alan keçenin sanatsal yansımalarını yapım sırasında gösterme olanağı yakalayacağız” dedi.

‘ANADOLU HALISININ İNGİLTERE SERÜVENİ’

İngiltere’de 15’inci yüzyıla kadar halı kullanılmadığını, İngiltere Kralı 8’inci Henry döneminde Venedikli tüccarlar aracılığıyla İran ve Anadolu halılarının bu ülkeye gittiğini belirten Prof. Dr. Adanır, şunları söyledi:

“İngilizlerin geleneğinde halı yok. İngiliz sarayında 8’inci Henry’nin bu halılar üzerinde resimleri yapılıyor. Resimlerde Uşak halılarını görebiliyoruz. Daha sonraki yıllarda ise kendi zevklerine daha çok hitap edebilecek halılar üretmeye başlıyorlar. 2’nci Mahmut döneminde de İngiltere’ye halı siparişi veriliyor. Bu kez İngiltere’den halılar geliyor. Ancak özellikle sanayi devriminin ardından Anadolu’dan daha çok halı alıyorlar. İngilizler, İzmir’de merkezi olan halı firması kuruyor. Batı Anadolu halıcılığını kontrolleri altına alıyorlar. Bu konu üzerine de sunum yapacağım. İki ülke arasındaki bağları da göstereceğiz.”