Osmanlı Kayıp Hazineleri resim sergisi 

Ünlü ressam Metin Asağ'ın, “Osmanlı Kayıp Hazineleri” sergisi, Osmanlı İmparatorluğu’nun 600 yıllık,Türk tarihi ve kültürel sanat geçmişine ışık tutuyor özellikle renk, desen ve form özellikleri bakımından,geniş bir dönemden izler taşıyor.







Sergi “19.ve 20.yy başında Osmanlı’da yaşanan büyük değişimlerin görüldüğü mimari ve kültürel değerlerin sanatsal yansımalarını irdelemekte, özellikle erken dönem Anadolu Türk, Selçuklu, Bizans, İran mimarilerinin Osmanlı ile kurduğu ilişkilerin farklı kültürel çevrelerden nasıl etkilendiğini ve nasıl bir medeniyeti ortaya çıkardığını bunun İslam kültür ve sanatı ile nasıl etkileşim içinde olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Osmanlı Kayıp Hazineleri sergisi,19. Yüzyıl ortalarında batılı seyyah ve oryantalistlerin Anadolu'dan eser toplama çılgınlığı,ve pek çok İslami eserin yurt dışına kaçırılmasına yaşayan Anadolu’nun yitik mirası eserlere, dikkat çekiyor.

Asağ ,”Bugün batı müzelerinde Anadolu kökenli eserler açısından çok zengin koleksiyonlar var zamanında kanunlara aykırı olarak götürülmüştür. Ancak bir gerçeği vurgulamakta yarar var sanat eserlerimizin oralarda çok iyi düzeyde korunduğu ve ülkemiz turizm tanıtımına katkı sağladığı gerçeği Anadolu’ya ait bir çok sanat objesinin yurtdışında bir başka ülkenin müzesinde bulunması acıdır zamanında sahiplenememişiz ve koruyamamışız işte bu sergiyle, yitirdiğimiz bu kıymetli eserlerden bazılarının yağlıboya tablosunu yaparken serginin ana teması bu gerçeğe dikkat çeksin istedim “dedi ve yaşanan trajediye dikkat çekti.

Osmanlı mimarisini Akdeniz, Ortadoğu geleneksel sanatıyla birleştiren Ressam Metin Asağ çalışmalarını, Osmanlı geleneksel sanat anlayışı ile sunmaktadır. Osmanlı’da gelişen mimari, minyatür, tezhip, çini, hat ve desen gibi çalışma örneklerinin yanısıra Klasik Osmanlı dönemi yağlıboya tablolar yer alacaktır. Sultan I.Mahmut tarafından İran Hükümdarı için yaptırılan değerli taşlar ve motiflerle bezeli hançer tablosu,çini motifli vazolar ile, “Padişah Elbiseleri Koleksiyonu”ndan sultanlara ait tören kaftanları yanı sıra ,“Asağ’ın Resim Koleksiyonu”ndan, Altın yaldız Sultan Miğferi,Fatih Sultan Mehmet ile Sultan Abdulmecit portresi sergide yer alacak. Osmanlı sultanlarının saltanat sembolleri, şahsi eşyaları, tören kaftanları, elbise koleksiyonları, ve saray yaşamı ile ilgili , tual uzeri yağlı boya, tekniğinden oluşan çeşitli ebatlarda ortalama 30 adet eserin yer aldığı “ Osmanlı Kayıp Hazineleri sergisi, 15 Kasım - 10 Aralık 2017 tarihleri arasında sanatsever ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.