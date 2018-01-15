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Osmanlı İnşaat'ın sahibi hakkında 44 yıl hapis cezası

Dinçer GÖKÇE
15.01.2018 - 11:52 | Son Güncelleme:

Esenyurt Bölgesindeki imar sorunu yanı sıra şirketin yaşadığı mali kriz sonrası yüzlerce dairesi yarım kalan Osmanlı İnşaat’ın sahibi Osman Nuri Bakırcı’ya 44 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme kararında ayrıca Bakırcı hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmedildi.

Bugüne kadar 8 bin 700 kadar konut inşa eden Osmanlı İnşaat da, Esenyurt Bölgesinde bir dizi konut projesi yarım kalan şirketler arasında yer alıyor. ŞirkettenOsmanlı İnşaatın sahibi hakkında 44 yıl hapis cezası 2009-2012 döneminde konut alan kişilerden 23’ü, teslim edilemeyen konutları nedeni ile şirket sahibi Osman Nuri Bakırcı hakkında savcılığa başvurdu. Yürütülen soruşturma sonrası Bakırcı hakkında ‘dolandırıcılık’ iddiası ile dava açıldı.

‘İMAR KRİZİ VURDU’
Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada savunmasını yapan Bakırcı, yaşadıkları sıkıntının temelinde, Esenyurt ilçesinde yaşanan ‘imar sorunu’ olduğunu öne sürdü. Bakırcı, teslim etmeleri gereken konutlardan bin 100'ünün ruhsatının yenilendiğini, 800 konutun da imar affı kapsamına girdiğini kaydetti. Kars'ta devam eden bir AVM projeleri olduğunu kaydeden Bakırcı, hak sahiplerine konutlarının teslimi için çaba gösterdiklerini kaydetti. Bakırcı, davacı isimlerin önemli bir kısmına ise ödedikleri parayı iade etmeye çalıştıklarını söyledi.
Osmanlı İnşaatın sahibi hakkında 44 yıl hapis cezası

MAĞDUR OLDUK
Mahkemede mağduriyetlerini anlatan ev sahipleri ise, yıllar önce aldıkları evlerin teslim edilmediğini, bu nedenle mağdur olduklarını kaydetti.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILSIN
Mahkeme tarafların savunma ve delillerini aldıktan sonra kararını verdi. Mahkeme yaptığı yargılama sonrası kararını verdi. Mahkeme, Bakırcı hakkında 44 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca Bakırcı hakkında yakalama kararı düzenlenmesini de talep etti.

Öte yandan, Osman Nuri Bakırcı hakkında 483 kişinin davacı olduğu bir başka dosya ise Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bulunuyor. Anılan davanın ilk duruşması ise geçen 28 Aralık günü yapıldı.

ŞİRKET İFLAS ERTELEMEDE

Osmanlı İnşaat 2014 yılında iflas erteleme istemişti. Bakırköy 17. Asliye Ticaret Mahkemes’nde açılan davada, tedbir kararı 18 Şubat 2014’te çıktı. Alınan tedbir kararı ile birlikte, şirket alacaklılara karşı korumaya alınmış oldu. İflas erteleme davasına çok sayıda kişi, kurum ve şirketin müdahil durumda. Şirketin yarım kalan projelerinden biri de Diyanet-Sen üyelerine ait bir projede bulunuyordu. 

 

 

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