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    Osmanlı eserlerini inceledi

    DHA-AA
    23 Ağustos 2017 - 00:15Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 00:15

    BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Singapur’daki resmi ziyaretinin ikinci gününde Osmanlı döneminden kalma el yazımı Kur’an-ı Kerim koleksiyonu bulunan Ba’alwie Camisi’ni ziyaret etti.

    Yıldırım, soyu Osmanlı Devleti’ne uzanan al-Attas ailesi tarafından 1954 yılında inşa edilen camideki 2’nci Abdülhamid’e ait yağlı boya tabloyu inceledi. Başbakan Yıldırım, Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong tarafından Istana Sarayı’nda verilen akşam yemeğinin ardından konakladığı otele geldi. Burada bir süre dinlenen Yıldırım, daha sonra spor kıyafetleriyle Singapur sokaklarında yürüdü. “Singapur’u beğendiniz mi?” sorusu üzerine Yıldırım, “Görüyorsunuz Singapur’u, Türkiye’de çalışarak terleniyor burada çalışmadan terleniyor” esprisi yaptı. Yaklaşık 40 dakika süren yürüyüşünde Başbakan Yıldırım’a, Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek ile Recep Akdağ da eşlik etti.

    VİETNAM’A İLK ZİYARET
    Yıldırım, Singapur temaslarını tamamlayarak özel uçak ‘TUR’ ile Vietnam’a geçti. Yıldırım’ın ziyareti, bir Türk Başbakan’ın Vietnam’a diplomatik ilişkilerin başladığı 1978’den bu yana ilk resmi ziyareti olmasıyla bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Yıldırım, Hanoi’de Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc ve Meclis Başkanı Nguyen Thi Kim Ngan ile görüşecek, Türkiye-Vietnam İş Forumu’na katılacak.

    Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım , Singapur , gazetehaberleri
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