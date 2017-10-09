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    Osmaniye'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı

    OSMANİYE (AA)
    09.10.2017 - 23:49 | Son Güncelleme:

    Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Yarbaşı mevkisinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü 4 kişi yaralandı.

    Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'ten Osmaniye yönüne giden Musa G. (36) yönetimindeki 01 AN 732 plakalı ticari araç, aynı yönde giden 80 GS 976 ve 20 VF 871 plakalı tırlara arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile ticari araçta bulunan Musa G. (36) ve Halil G. (71) yaralandı. 

    Bu sırada kazayı fark ederek fren yapan 01 EGS 68 plakalı tıra arkadan gelen Ahmet K. idaresindeki 34 YR 1868 plakalı otomobil çarptı. Otomobil sürücüsü Ahmet K. ile Fadime K. yaralanırken Mehmet K. olay yerinde hayatını kaybetti. 

    Bu arada kazayı görüp durmaya çalışan bir minibüs ile bir tır da kaza yapan diğer araçlara çarptı. 

    Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

    Etiketler: Osmaniye , Kaza , TAG
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