Osmangazi Üniversitesi personel alımı - Osmangazi Üniversitesi 9 personel alıyor

Eskişehir'de lisans ve önlisans düzeyinde eğitim veren Osmangazi Üniversitesi, personel eksikliğini karşılamak için farklı bölümlere sözleşmeli olarak hemşire alacağını duyurdu. 15 Şubat'ta yayımlanan ilana göre, Sağlık Meslek Lisesi mezunu kişilerde ilana başvuru yapabilecek. Peki, Osmangazi Üniversitesi personel alım şartları neler, başvurular ne zaman bitecek, kimler başvuru yapabilecek? İşte detaylar...

Devlet Personel Dairesi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan ilana göre, Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinde istihdam edilmek üzere Hemşirelik Lisans Mezunu 3 ve Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü Mezunu 5 Hemşire alınacak. Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine ise Sağlık Meslek liselerinin, Hemşirelik Bölümünden mezun olan 1 Sözleşmeli Hemşire alınacak.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Adaylar başvurularını 1 Mart 2018 Perşembe günü mesai saatinin sonuna kadar, üniversitenin internet sitesinden temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen yapabilecekler.

Başvurularda, Ortaöğretim mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı değerlendirilecektir. Lisans mezunları için2016 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı değerlendirmeye alınacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşılar suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4. Askerlikle ilişiği bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5. 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak

6. İlan tarihinden 1 yıl öncesine kadar Sözleşmeli Personel Pozisyonunda çalışmamış olmak

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