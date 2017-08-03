Osman Sonko üç ay daha gözaltında kalacak

İSVİÇRE Mahkemesi, Sonko’nun soruşturmasının genişletildiğini belirterek, gözaltı süresinin üç ay daha uzatıldığını duyurdu. Gözaltı süresini uzatma kararı, yeni tanıkların dinlenmesi ve ek iddianamenin açıklanmasının ardından geldi.

İsviçre’de ocak ayında gözaltına alınan eski Gambiya İçişleri ve Güvenlik Bakanı Sonko’nun İsviçre’deki gözaltı süresi daha önce de üç ay uzatılmıştı.

Sonko, sivil toplum kuruluşu Trial International’ın başvurusu üzerine iltica ettiği İsviçre’de gözaltına alınmıştı. Jammeh’in ‘sağ kolu’ olarak bilinen Sonko’nun rejim adına işlenen işkence ve cinayet suçlarından sorumlu olduğu iddia edilmişti.