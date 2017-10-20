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    Haberler >Gündem>ORSAM Başkanı Şaban Kardaş gözaltına alındı

    ORSAM Başkanı Şaban Kardaş gözaltına alındı

    AA
    20.10.2017 - 20:29 | Son Güncelleme:

    Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) Başkanı Doç. Dr. Şaban Kardaş, gözaltına alındı.

    Alınan bilgiye göre, Ankara'daki evinde gözaltına alınan Kardaş, işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine getirildi.

    Kardaş'ın, iş adamı Osman Kavala'nın gözaltına alındığı soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

    Osman Kavala da 18 Ekim'de Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

    ŞABAN KARDAŞ KİMDİR?

    ORSAM'ın sitesinde Kardaş'ın TOBB ETÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi olduğu, ODTÜ ve Bonn Üniversite’lerinde uluslararası ilişkiler ve Avrupa çalışmaları alanlarında yüksek lisans dereceleri aldıktan sonra, doktora eğitimini Utah Üniversitesi’nde tamamladığı, uluslararası ilişkiler teorisi, güvenlik çalışmaları, insan hakları, enerji politikaları ve Türk iç ve dış politikası konularında çalışmaları bulunduğu belirtiliyor. Sitede Kardaş'ın bir dönem Kara Harp Okulu, Polis Akademisi Diplomasi Akademisi, Sakarya Üniversitesi ve diğer kurumlarda dersler de verdiği ifadesi yer alıyor.

    Etiketler: Gözaltı , stk
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