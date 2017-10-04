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Osman Birgili 'Ofis Dışında'da geleceğin mesleklerini açıkladı

Hürriyet Haber
04.10.2017 - 14:54 | Son Güncelleme:

İş dünyasının liderleri, geleceği konuşmak için “Ofis Dışında” buluşuyor. Hürriyet TV'de yayınlanan Ofis Dışında'nın bugünkü konuğu Tekfen Holding Grup Şirketler Başkanı Osman Birgili oldu.

Ersa Mobilya’nın sponsorluğunda hazırlanan “Ofis Dışında” programının üçüncü bölümü bugün Hürriyet TV'de yayınlandı. BinYaprak, Olmadık Projeler ve ve PwC Türkiye’nin katkılarıyla 12 farklı sektörden değerli ismi, Hürriyet TV izleyicileriyle buluşturan programın bugünkü konuğu Tekfen Holding Grup Şirketler Başkanı Osman Birgili oldu.

Çekimleri Ersa Mobilya’nın Altunizade’deki showroom binasında gerçekleştirilen, sunuculuğunu PwC Program Koordinatörü Duygu Merzifonluoğlu’nun yaptığı “Ofis Dışında” programının üçüncü bölümünde Birgili; dijitalleşmeyle birlikte internet üzerinden online pazarlıklar başladığının altını çizdi.

"HEDEF KOYARKEN YENİ NESLİ İYİ TANIMAK GEREK"

2030 hedeflerini koyarken yeni nesli iyi tanımak gerektiğine vurgu yapan Birgili; "Şu anda doğan çocukların gelecekte hangi mesleği yapacağı belki henüz icat bile edilmedi. Küresel iklim değişikliği göz önünde bulundurulduğunda genetik mühendisliğinin geleceğin mesleklerinden biri olacağını düşünüyorum.Önümüzdeki dönemde çevre güvenliği ve işçi sağlığı konusunda yeni mesleklerin çıkacağını düşüyorum." açıklamasında bulundu.

Osman Birgili Ofis Dışındada geleceğin mesleklerini açıkladı

"YENİ GİRİŞİMCİLERİN DÜRÜST OLMALARI GEREKİYOR"

Birgili dürüstlüğün önemine değinirken, "Sürdürülebilirlik ve uyum, bir şirketin kültüründe oldukça önem taşıyor. Eskiden ofis işlerimiz için not kağıtları, teleksler vb. kullanılırken, bugün cep telefonlarıyla her işimizi halledebiliyoruz. Yeni mezunlara başarıya giden yolda sabırlı olmalarını, doğru bildikleri yolda inatla savaşmalarını öneriyorum. Yeni girişimcilerin dürüst olmaları gerekiyor. Dürüstlük bu hayattaki en önemli mottolardan biri; kendinize, birlikte çalıştıklarınıza ve iş yaptığınız kişilere dürüst olmalısınız." dedi.  

Bilişimden medyaya, sağlıktan gayrimenkule geniş bir sektör yelpazesinde iş dünyasının bugünü ve geleceğinin; teknolojik yenilikler, çalışma mekanlarının değişimi ve iletişim gibi çok kapsamlı konular üzerinden ele alındığı “Ofis Dışında” programı, sektöründe 60 yıllık uzmanlık ve deneyime sahip Ersa Mobilya’nın sponsorluğunda, her Çarşamba saat 10.00'da Hürriyet TV’de.

 

 

Etiketler: ofis dışında , tekfen , osman birgili
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