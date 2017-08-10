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    Osman Baydemir: Kılıçdaroğlu tutuklanırsa hiç şaşırmayın

    Hürriyet Haber
    10 Ağustos 2017 - 16:56Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 18:31

    HDP tarafından başlatılan Vicdan ve Adalet Nöbeti, Musa Anter Parkı'nda 3'üncü gününde devam etti. Türkiye'deki yargı sistemini eleştiren HDP Sözcüsü Baydemir, "Kılıçdaroğlu tutuklanırsa hiç şaşırmayın, açıkçası ben şaşırmam" dedi.


    Burada açıklama yapan HDP Sözcüsü Osman Baydemir şunları söyledi:"Eğer demokrasilerde bir siyasi parti kendini eleştirilere kapatırsa, bir lider kendisine yapılan eleştiriyi vatana ihanetle özdeşleştirirse bunun adı demokrasi olmaz, bunun adı diktatörlük olur. Muhalefetin görevi yol yöntem önermektir ve kimden gelirse gelsin doğruya doğru demektir.
    'İktidarı eleştirmek muhalefetin görevi'

    Muhalefetin görevinin iktidarı eleştirmek olduğunu vurgulayan Baydemir, Türkiye'deki yargının bağımsızlığına inanmadığını belirterek şöyle konuştu:

    "Milletvekilimiz İdris Baluken’in yargılanmasına, suçlarına bakıyoruz. Sadece ve sadece yaptığı konuşmalar ve değerlendirmeler. Bugün burada benim, hükümeti ve AKP’yi eleştirmek görevimdir. Eğer ben bunu yapmazsam halkıma karşı sorumlu olurum. İdris Baluken de bunu yaptığı için tutuklanıyor. Yargı bağımsız diyorsunuz yalan söylüyorsunuz."

    'Demokrasi güçlenmezse faşizm güçlenir'

    Siyasetçilerin, yazarların, akademisyenlerin eleştiri yaptığı için tutuklandığını belirten Baydemir, "AKP’yi eleştirme suçu, Erdoğan’ı eleştirme suçu adı altında insanlar tutuklanıyor. 'Kılıçdaroğlu tutuklanırsa hiç şaşırmayın, açıkçası ben şaşırmam.' diye konuştu.

     

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    Etiketler: son dakika , haber , haberler , osman baydemir , kılıçdaroğlu , vicdan ve adalet nöbeti , musa anter parkı , muhalefet
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