Oscarlık etik duruş

Buna herkesi de inandırdılar. Birçok kişi Kayserispor’un “etik” tavrını alkışladı…

Neymiş Kayserispor bir duruş sergilemiş ve Fenerbahçe’ye verdiği sözü tutmuş. Fatih Kaya yazıyor



Gelelim bugüne, aradan 1 ay geçti. James Troisi, Gençlerbirliği oyuncusu ve 2011 yılına kadar sözleşmesi var.

Ve Gençlerbirliği idarecileri, Kayserisporlu yöneticilerin Troisi’yi alıkoyduklarını açıkladı.

Mehmet Topuz olayında “biz mağduruz”, “biz etik davrandık”, “bizle görüşmeden niye futbolcumuzla görüşüyorlar” diyen Kayserisporlu yöneticilerin tavrı nedir böyle…

Bir etiktir aldı yürüdü o zaman…

Şimdi bu lafın arkasına saklanıp, siper alanlar ne diyecek?

Futbolcuyu “hallederiz, ayarlarız, burası Türkiye” lafları ile 4 gündür Kayseri’de tuttuğunuz söyleniyor. Neden sözleşmeli futbolcunun aklını çeliyorsunuz. Görünen o ki 1 ay önceki etik davranışınızdan eser kalmamış. Buna ne diyeceksiniz ‘Sayın Hurma’? Sırayla bütün kanallara bağlansanız da bizi bilgilendirseniz…

O zaman ki etik(!) duruşunuzla Beşiktaş’ı karaladınız. Bu olayların üzerinden prim yaparak Fenerbahçe’den çuvalla parayı aldınız. Şimdiyse Gençlerbirliği’nin sözleşmeli oyuncusunu Kayseri’de alıkoyuyorsunuz…

Ne yaman bir çelişkidir bu böyle…

Bari biraz bekleseydiniz de Topuz transferinin ateşi sönseydi.

Unutulsaydı…