‘Oscar’lı emlakçılar

BU yıl 2. kez düzenlenen “Emlağın En’leri Ödül Töreni” önceki gün Adile Sultan Sarayı’nda gerçekleştirildi. Türkiye’nin lider emlak sitesi Hürriyet Emlak, emlak sektörünün nabzını tutan başarılı isimleri bu törende ödüllendirdi. Törene, Türkiye’nin önemli zincir emlak ofislerinin yetkilileri de katıldı.“Emlağın En’leri Ödül Töreni”nde, emlak ofislerine 14 farklı kategoriden toplam 27 ödül takdim edildi. Her bir kategoride, İstanbul, Ankara, İzmir ve Anadolu Bölgesi olmak üzere 2 farklı emlak ofisine ödül verildi. Hürriyet Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı’nın katılımıyla ve Hürriyet Emlak Genel Müdürü Hakan Çelik’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen ödül törenine İlker Ayrık’ın sunumu, Bengü’nün şarkıları renk kattı.



İş Bankası, IKEA, D-Smart ve ERA Real Estate Türkiye’nin Platin Sponsor olarak yer aldığı törende, emlak sektörünün önde gelen temsilcileri bir araya geldi. Törende toplam 200 seçkin davetli yer aldı.

GELENEKSEL HALE GELECEK

Hürriyet Emlak’ın Türkiye’de emlak ofisleri için düzenlenen ilk ve tek ödül törenine imza attığını belirten Hürriyet Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı, çok kısa bir süre içinde bu organizasyon gelenekselleşeceğini ve sektörün en prestijli ödül töreni haline geleceğini ifade etti. Dünyada işlem hacmi açısından en fazla ev satışının ABD’den sonra Türkiye’de olduğunu ve geçen yıl 1.3 milyon ev satıldığını belirten Vuslat Doğan Sabancı, bu işlemlerin ağırlıklı olarak emlak ofisleri üzerinden yapıldığını ifade etti. Emlak ofislerinin hizmet kalitesi anlamında da iddialı noktaya gelmesi gerektiğine dikkat çeken Vuslat Doğan Sabancı, “Emlak ofisleri, alıcı ve satıcı üçgeninde bir güven sorunu var. Bu sorunu aşmak için güven, şeffaflık ve kalite çıtasını sürekli yukarıya çıkarmalıyız. Bu anlamda Hürriyet Emlak sektörde pek çok ilki başardı. Yakın gelecekte de teknolojik imkânlarımızı daha da verimli kullanarak sektörde müşteri deneyimini zirveye taşıyacağımızı şimdiden söyleyebilirim” dedi.



Hürriyet CEO’su Çağlar Göğüş ise ‘En Dijital Emlak Ofisi’ ödülünü Mansiontr’ye verdi.

KOPYALA-YAPIŞTIR FİKİRLERLE BÜYÜMEK MÜMKÜN DEĞİL

Hürriyet Emlak Genel Müdürü Hakan Çelik de törende yaptığı konuşmada, küresel ekonomideki rekabet ortamından ve Hürriyet Emlak’ın son bir yıldaki başarısından söz etti. Çelik, “Günümüzde, bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler, kısa sürede ve her alanda, büyük değişimler getirebilen seviyeye ulaştı. Hızla gelişen teknoloji, elbette ekonomiyi de tepeden tırnağa etkiledi. Bugün, hem kurumların hem de ülkelerin konumlarını ve geleceğini, yüksek teknoloji yatırımları üzerinden yorumluyoruz. Bu rekabet ortamında, kopyala-yapıştır fikirlerle isimizi ayakta tutmak ve büyütmek de mümkün değil. Biz de Hürriyet Emlak olarak, emlak dikeyindeki 11 yıllık deneyimimiz ve odağımız ile büyüyen Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan bu sektörü sahiplenerek, bu sektörün en önemli oyuncularından biri olan siz sevgili emlakçıları daha ileriye taşımayı misyonumuz edindik. Bundan sonra da sektörün gelişmesi adına gereken her türlü yatırımı, iş birliklerini ve aksiyonları gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.



Hakan Çelik ‘En Popüler Emlak Ofisi’ ödülünü Arya Prestij Gayrimenkul’e takdim etti.

“EMLAĞIN EN’LERİ ÖDÜL TÖRENİ” ÖDÜL KAZANANLARI

En Fotojenik Emlak Ofisi:

İlanlarına en çok foto yüklenen, fotoğraf skoru en yüksek olan, ilan fotoğrafları en çok gezilen emlak ofis

İstanbul, Ankara, İzmir Bölge Kazananı: Emlak W - İstanbul

Anadolu Bölge Kazananı: Avrasya Gayrimenkul - Adana

En Sanal Emlak Ofisi:

360 Sanal Tur özelliğini kullanarak en fazla ilan giren emlak ofisi

İstanbul, Ankara, İzmir Bölge Kazanan: Reality Masters Academy Gayrimenkul - İstanbul

Anadolu Bölge Kazanan: Smartid Gayrimenkul - Antalya

En Çok Aranan Emlak Ofisi:

Hürriyet Emlak üzerinden en çok aranma sayısına sahip emlak ofisi

İstanbul, Ankara, İzmir Bölge Kazanan: İlkin Gayrimenkul - İzmir

Anadolu Bölge Kazanan: Kurtoğlu Emlak - Hatay

En Çok İlana Sahip Emlak Ofisi:

En fazla ilana sahip emlak ofisi

İstanbul, Ankara, İzmir Bölge Kazanan: ABN Gayrimenkul - İstanbul

Anadolu Bölge Kazanan: Remax Ferah Gayrimenkul Danışmanlık - Bursa

En İyi Çıkış Yapan Emlak Ofisi:

Son bir yıl içinde üye olan, bu süre içerisinde emlak puanı ve ilan görüntülenmesi en yüksek emlak ofisi

İstanbul, Ankara, İzmir Bölge Kazanan: Plus Gayrimenkul - İstanbul

Anadolu Bölge Kazanan: Plato Emlak - Antalya

En İyi Franchise:

Emlakçı sayısı en çok olan ilk 3 franchise’dan, ortalama Emlak Puanı en yüksek franchise

Kazanan: Turyap

En İyi Franchise Ofisi:

Ödül alan en iyi franchise altında yer alan, en yüksek Emlak Puanı’na sahip emlak ofisi

İstanbul, Ankara, İzmir Bölge Kazanan: Turyap Bebek Temsilciliği - İstanbul

Anadolu Bölge Kazanan: Turyap Antalya Temsilciliği - Antalya

En İnteraktif Emlak Ofisi:

Gönderilen mesajlara en fazla cevap veren emlak ofisi

İstanbul, Ankara, İzmir Bölge Kazanan: Era Başarı Gayrımenkul Danışmanlık - Ankara

Anadolu Bölge Kazanan: Safir Gayrimenkul - Balıkesir

En Favori Emlak Ofisi:

İlanları en fazla favoriye eklenen emlak ofisi

İstanbul, Ankara, İzmir Bölge Kazanan: Doğa Gayrimenkul - İstanbul

Anadolu Bölge Kazanan: Bodrum Can Emlak - Muğla

En Aktif Emlak Ofisi:

Hürriyet Emlak kurumsal sitesine en fazla giriş yapan emlak ofisi

İstanbul, Ankara, İzmir Bölge Kazanan: Gökçe Emlak - İstanbul

Anadolu Bölge Kazanan: Maviada Emlak - Balıkesir

İşine En Çok Yatırımı Yapan Emlak Ofisi:

İlanlarını öne çıkarmak için Hürriyet Emlak’ın yan ürünlerini en çok kullanan emlak ofisi

İstanbul, Ankara, İzmir Bölge Kazanan: Coldwell Banker Art - İstanbul

Anadolu Bölge Kazanan: Parsel Emlak Gayrimenkul Danışmanlık - Kocaeli

En Popüler Emlak Ofisi:

Toplam ilanları baz alındığında en fazla görüntülenen ve en fazla mesaj alan emlak ofisi

İstanbul, Ankara, İzmir Bölge Kazanan: Arya Prestij Gayrimenkul - Ankara

Anadolu Bölge Kazanan: Petra Emlak - Tekirdağ

En Dijital Emlak Ofisi:

İlan puanlarının ortalaması en yüksek emlak ofisi

İstanbul, Ankara, İzmir Bölge Kazanan: Dilek Emlak - İstanbul

Anadolu Bölge Kazanan: KKT Gayrimenkul - Kocaeli

En İyi Emlak Ofisi:

Hürriyet Emlak puanı en yüksek olan emlak ofisi

İstanbul, Ankara, İzmir Bölge Kazanan: Duru Emlak Gayrimenkul Danışmanlık - İstanbul

Anadolu Bölge Kazanan: Emir Emlak - Tokat