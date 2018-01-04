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    Oscar’ın ‘yabancı’ları İstanbul Modern'de

    Hürriyet Haber
    04.01.2018 - 16:12 | Son Güncelleme:

    İstanbul Modern Sinema, 11-21 Ocak tarihlerinde ‘Oscar’ın Yabancıları’ adlı seçkiyi sinemaseverlerle buluşturuyor.

    İstanbul Modern Sinema, 11-21 Ocak tarihlerinde ‘Oscar’ın Yabancıları’ adlı seçkiyi sinemaseverlerle buluşturuyor. ‘Yabancı dilde en iyi film’ kategorisinde bu yılki Oscar’a aday adayı olan 13 filmin gösterileceği seçkideki yapımlardan yedisi son dokuza kaldı. Başka Sinema işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, Diana Kruger’e Cannes’da kadın oyuncu ödülü getiren Fatih Akın’ın son filmi ‘Paramparça’, Arjantinli Lucrecia Martel’in uzun aradan sonra beklenen dönüş filmi ‘Zama’, Ruben Östlund’un Cannes’dan Altın Palmiye’yle dönen ‘Kare’si, Michael Haneke’nin yine çıkışsız bir burjuva ailesi resmi çizdiği ‘Mutlu Son’ da gösterilecek.

    Etiketler: Oscar'ın Yabancıları , 2018 yabancı film Oscar'ı
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