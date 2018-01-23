Oscar adayları bugün açıklanıyor

Bu yıl 90'ıncı kez düzenlenecek olan Akademi Ödülleri ya da daha çok kullanılan adıyla Oscar ödüllerinin adayları bugün Türkiye saati ile 16:22'de açıklanacak. Törenin sunuculuğunu ünlü televizyoncu Jimmy Kimmel üstleniyor.

Akademi, bu yıl farklı bir uygulamayla adayları açıklayacak. Teknik dallardaki adaylar Akademi'nin internet sitesi üzerinden duyurulacak. Bundan 15 dakika sonra da Beverly Hills'teki Samuel Goldwyn Tiyatrosu'ndaki törende Jimmy Kimmel diğer adayları açıklayacak.

Kazananlar ise 4 Mart'ta düzenlenecek törende açıklanacak.