Oscar adayı Ben Tonya seyirciyle buluşuyor

Bir dönem buz pistlerine damgasını vuran Tonia Harding'in yaşam öyküsünden beyazperdeye uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Craig Gillespie oturuyor. Buz pistlerinin unutulmaz prensesi Harding'i ise Margot Robbie canlandırıyor. Güzel oyuncunun bu filmdeki performansıyla en iyi kadın oyuncu dalında Oscar adayı olduğunu da hatırlatalım.

Üçlü Axel hareketini yapabilen tek Amerikalı kadın sporcu olmasına karşın, skandallar ve aykırı tavırları nedeniyle Amerikan halkı ve medyasıyla yıldızı bir türlü barışmaz. Tüm engellere karşın hırsla Olimpiyat Oyunları’na hazırlanan Tonya’nın hayatı, rakibi Nancy Kerrigan’a yapılan bir saldırıya adının karışmasıyla alt üst olur. FBI da soruşturmaya dahil olunca Tonya Harding, hayattaki en büyük tutkusundan ömür boyu men edilmekle karşı karşıya kalacaktır.

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