Örücü’den 5 tavsiye

1- hayalcilikten uzak durun: Hayal etmeden bir girişim fikri ortaya çıkmaz. Ancak hayalcilikten kötü sonuçlar çıkabilir. “Her Çinli’ye bir sakız satsam, 1.4 milyar ciro yaparım” benzeri hayalciliklerden uzak durun. Çin’in tek sakız üreticisi siz misiniz? Neden sizin ürününüzü alsınlar? Sakız ithal etmek mi daha ucuz, orada üretmek mi? Üretim ve dağıtım zinciriniz nasıl olacak? Bu soruları ürününüz ve hedef pazarınız için önce kendinize dürüstçe cevaplayın.

2- ortaklarınızı iyi seçin: Arkadaşınız ile iyi geçiniyor olmanız birlikte iyi iş yapacağınız anlamına gelmez. Yaptığı işi biliyor diye girişimin çalışma ruhunu bozacak ‘kanka’ yerine, daha az bilen ama öğrenmeye hevesli, üzerinizden yük alabilecek ortak seçin. Çok kritik olan bir veya iki fonksiyon için çalışkan ortaklar, kritik işler içinse fikrinize inanan çalışanlar ve tedarikçiler bulun. Ortaklarınız ve çalışanlarınız için hisse havuzu oluşturun, hedef gerçekleşmesi ve şirkette geçirilen süreye bağlı olarak dağıtılmasını planlayın.

3- şirket kurmayı erteleyin: Mümkünse şirketi yatırımcılar ile beraber kurun. Şirketlerin kurulması kolay ama sürdürülmesi masraflıdır. Her ay ödemeniz gerek vergiler primler bütçenizi yorar. “Yok, illaki kuracağım” diyorsanız Anonim Şirket kurun. Yatırım alma ve sermaye girişi sürecinizi hızlandırır.

4- ağrı kesici olun: Her fikir değerlidir. Ancak bazıları müşterilerinin ağrılarını tedavi ettiği için daha değerlidir. Bulunduğunuz odadan çıkın, müşterilerinizi iyi dinleyin ve tanıyın. Belki de onlara vitamin gibi gelen çözümünüz, geribildirimleri sayesinde ağrı kesici haline dönüşecek.

5- Araştır, Planla, Dene, Analiz et: Başarı için bu dörtlünün ve döngünün önemi daha iyi nasıl anlatılır bilemiyorum. Belki de çok sayıda mentörü, test imkanları ve geniş yatırımcı ağı bulunan bir hızlandırma programına girmeniz hedefe ulaşmak için ideal yol olabilir.