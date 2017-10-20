Ve ortaya çıktı, niye kaçtıklarını söyledi...

Kerkük'ün, Bağdat hükümeti tarafından azledilen ve Irak ordusunun operasyonu öncesi meydan okumalarıyla bilinen Necmeddin Kerim, Peşmerge Kerkük'ü teslim edince ortadan kaybolmuştu. Kerim ortaya çıktı.

TALABANİ AİLESİNİ SUÇLADI

Bloomberg'e konuşan Kerim, peşmergenin Kerkük'ten çatışmadan çekilmesi konusunda Talabani ailesinin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile anlaştığını iddia etti. Kerim, Peşmerge'nin Kerkük'ten çekilmesinin perde arkasında KYB’nin hayatını kaybeden lideri Celal Talabani oğlu ve yeğenlerinin, Irak merkezi hükümeti ve İran ile anlaşmasının olduğunu savundu.



Kerim şunları söyledi:



"Saldırıdan bir gün önce Talabani'nin büyük oğlu Bafel, yeğeni Lahur ve onun büyük abisi Araz Şeyh Cengi, Kasım Süleymani'nin temsilcisiyle bir araya gelmişti. Temsilci, Talabani ailesine verdiği ultimatomda mevzilerini terk etmedikleri takdirde kendilerine saldıracakları mesajını vermişti."



Bu görüşmeden sonra söz konusu isimlerin Irak merkezi hükümetiyle anlaşmaya vardığını iddia eden Kerim, "Irak güvenlik güçlerinin Kerkük kent merkezine girmesi halinde Peşmerge'nin savaşmaması üzerinde anlaşmaya vardılar" dedi.

'HAYATIM TEHLİKEYE GİRER'

Kerim Kerkük'e yapılan askeri operasyondan sonra evini terk ettiğini, dönmesi halinde hayatının tehlikeye gireceğini söyledi.

'GELİN DE GÖRELİM' DEMİŞTİ

Kerim, 25 Eylül'de yaptığı açıklamada Bağdat’ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) referandumuna katılan bölgeye ordu gönderme tehdidine, “Gelin de görelim” yanıtını vermişti. Seçmenler önünde konuşma yapan Kerim, “Irak parlamentosu sadece böyle kararlar alır ama kimse bunları uygulamaz. Eğer vekiller kendinden bu kadar eminlerse Kürdistan’a gelsinler de onları görelim” demişti. (Sputnik)