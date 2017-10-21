Ortaya çıkarsa Davutoğlu mahçup olur

CNN Türk’te Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın sunduğu önceki akşam yayınlanan ‘Gece Görüşü’ programına Ahmet Davutoğlu ile MHP arasındaki tartışma damga vurdu.



MHP’li Yalçın, telefon açtığı Fırat’a, 7 Haziran’dan sonraki koalisyon görüşmelerinde, Davutoğlu tarafından kendilerine koalisyon teklifi yapılmadığını söyledi. Yalçın, koalisyon görüşmelerinde konuşulan konuları ima ederek, “Gerçekler ortaya çıkarsa, defterler açılırsa Davutoğlu mahcup olur, zorda kalır” dedi. Hande Fırat’ın bu açıklamaları aktarması üzerine, koalisyon görüşmelerine katılan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, o tarihte hükümet kurmayı amaçladıklarını ancak MHP’nin yanaşmadığını söyledi. Çelik, “MHP çok net, keskin bir tavırla kendilerinin koalisyonda olmayacaklarını belirtti ve bize CHP’yi adres gösterdi” dedi.



Çelik’ten sonra programa telefonla bağlanan Semih Yalçın ise “Görüşmede Bahçeli, ‘Biz koalisyon kurabilecek miyiz’ dedi. Davutoğlu cevap vermedi. Faruk Çelik devreye girerek, muğlak şekilde ‘Orayı çözeriz’ dedi. Davutoğlu’ndan bu teklif net olarak gelmedi” diye konuştu.



