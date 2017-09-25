Ortaokullara ‘akran zorbalığı’na karşı eğitim

Çocukların sosyal ve iletişim becerilerini geliştirerek, okullardaki saldırgan davranışları ve akran zorbalığını engellemek amacıyla 2008 yılında Avusturya’da geliştirilen ve Türkiye’de uygulanan, kanıta dayalı önleyici müdahale programı olan ViSC Sınıf Projesi, Bayraklı’da 600’den fazla ortaokul öğrencisinin katılımı ile gerçekleşti. Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Bayraklı Kaymakamlığı, Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bayraklı Rehberlik Araştırma Merkezi işbirliği ile gerçekleştirilen projenin ardından görüşü alınan öğrenciler “Hem öğreticiydi hem de eğlenceli. Saygıyı öğrendiğimiz için önemliydi. Hem bazı arkadaşlarım beni dışlıyordu. Benim için de daha hoş ve güzel oldu, akrabalarım beni daha çok sevmeye başladı. Küs olduğum arkadaşlarımla barıştım” dedi. Projenin başarıya ulaşmasıyla ViSC Sınıf Projesi, bu yıl da Bayraklı’da devam edecek.

KÜÇÜK YAŞTA MÜDAHALE ŞART

Yapılan araştırmalar, okul yıllarında akran zorbalığında bulunan çocukların ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinde saldırgan, kanuna aykırı ve suça yönelik davranışlar gösterdiği, birçok suçtan sabıkalı olduğu ve yüksek oranda alkol kullandıklarını gösteriyor. Öte yandan zorbalığa uğrayan çocukların ise depresyon, kaygı ve intihar eğilimlerinin daha yüksek, benlik saygılarının ise daha düşük olduğu gözleniyor.

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Aysun Doğan ve Proje Koordinatörü Psikolog Eda Keser, saç çekmekten küfür etmeye, arkadaş grubundan dışlamaktan onur kırıcı davranışlara, kişiden habersiz onun ismini ve fotoğraflarını kullanarak uygunsuz web sayfası hazırlamaya kadar uzanan akran zorbalığının kesinlikle küçük yaşlarda müdahale edilmesi gereken bir durum olduğunu söyledi. Medyadaki şiddet içeriklerinin de olumsuz etkilediğini belirten Doğan, “Medya araçlarının kullanımının mutlaka ailelerin bilgisi dahilinde belirli süreler içinde olması gerekir” dedi.