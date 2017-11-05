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    Ortaokul öğrencisinin uzay merakı kitap yazdırdı

    AA
    05.11.2017 - 16:40 | Son Güncelleme:

    Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Hasan Yılmaz Kurt Ortaokulu 6’ncı sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Siyami Mert Atak uzayla ilgili kurgu kitap yazdı. Kendisi ve 3 uzaylı çocuğun ana kahramanı olan kitaptan, 1000 adet basıldı.

    İlkokul yıllarında okuduğu kitaplardan etkilenerek uzaya merak saran, daha sonra bu konuda pek çok kitap okuyan Atak, edindiği bilgiler ışığında kurguladığı hikayeyi kitap haline getirdi.

    Ana kahraman olarak kendisi ve 3 uzaylı çocuğun, uzayda yaşadığı maceraları kurgulayan ve kitabına ‘Uzay Merakı’ adını veren Atak, 1000 adet bastırdığı ve 15 liradan satışa çıkardığı kitabın geliriyle kendisine teleskop almayı hedefliyor.

    "KİTABIN PİYASAYA ÇIKMASINDAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM"
    Mert Atak, kitabın yazımını derslerinden kalan boş zamanlarında gerçekleştirdiğini söyledi.

    Uzaya çok büyük merakının bulunduğunu bu nedenle kitap yazmaya karar verdiğini belirten Atak, "Bilimsel alanda en çok uzay konulu kitapları merak ediyordum. Çünkü ilgimi çekiyordu. Birinci seviyede kitap okuduktan sonra kendim kitap yazmaya karar verdim" dedi.

    Atak, uzayla ilgili araştırmalarının devam ettiğini, bu konuda eline geçen her türlü belge ve kitabı okuduğunu söyleyerek, "Kitabımın ismi; Uzay Merakı. İçeriğindeyse kahraman olarak ben ve 3 uzaylı çocuk var. Uzaylı çocuklarla uzayı gezip dolaşıyoruz. Türlü maceralar yaşıyoruz, gezegenleri görüyoruz. Yazdığım kitabımın basımı yapıldı. Kitabımın piyasaya çıkmasından dolayı çok mutluyum" diye konuştu.

    Ortaokul öğrencisinin uzay merakı kitap yazdırdı
    KİTAP FUARINDA İMZA GÜNÜ DÜZENLEYECEK
    Ailesinin, öğretmenlerinin ve çevresinin kitap yazması konusunda kendisini teşvik ettiğini anlatan Atak, 36’ncı Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda 9 Kasım Perşembe günü ‘imza günü’ düzenleyeceğini söyledi.

    Atak, ikinci kitabın hazırlıklarına şimdiden başladığını belirtti.

    Siyami Mert Atak'ın babası Yalçın Atak da oğlunun okumayı öğrendiği andan itibaren bilimsel ve uzay kitaplarına karşı ilgi duymaya başladığını anlattı.

    Oğlunun uzayı çok merak ettiğini ve dışarıya çıktıklarında gökyüzünü gözlemlediğini belirten Atak, “Oğlum devamlı araştırmalar yapıyordu, belgesel izliyordu. Daha sonra uzayla ilgili bir kitap yazmaya karar verdi. Bunun üzerine bir yayıneviyle anlaşarak, kitaptan bin adet bastırdık. Oğlumun kitap yazması bizi gururlandırdı" dedi.

    Etiketler: ÖĞRENCİ , ortaokul
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