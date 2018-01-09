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    Ortaokul öğrencisi biyonik el yaptı

    İHA
    09.01.2018 - 12:49 | Son Güncelleme:

    Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde ortaokul öğrencisi Muhammed Hüseyin Tanrıverdi, atık malzemelerden biyonik el tasarladı. İnsan parmakları gibi hareket ettirilebilen ve uzaktan kumandayla çalışabilen biyonik elin, mayın temizlemede ve sarp dağlarda yapılan çalışmalarda kepçe olarak kullanılabileceği düşünülüyor.

    Siverek Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Muhammed Hüseyin Tanrıverdi’nin tasarladığı biyonik el, üç boyutlu hareket edebiliyor. Robotun parmakları, tıpkı insan parmakları gibi hareket ederek nesneleri tutup bırakabiliyor.

    "MAYIN TEMİZLEMEDE KULLANILABİLİR"
    İnsanların deney ve çalışmalarda zarar görmemesi amacıyla biyonik el yaptığını belirten ortaokul öğrencisi Muhammed Hüseyin Tanrıverdi, "Bazı kimyasalların karıştırılması sonucu patlamalar meydana geliyor ve bu patlamalarda bazı arkadaşlarımız veya öğretmenlerimiz zarar görebiliyor, ben de bunu düşünerek böyle bir şey tasarladım ve kimyasalları karıştırabilecek bir sistem yaptım. Cihazın tamamını atık malzemelerden yaptım ve bu cihaz uzaktan kumandayla da yönetilebiliyor. En önemli özeliği üç boyutlu hareket edebilmesi ve parmak hareketiyle cisimleri yerden kaldırıp başka yere bırakabilmesidir. Bana destek çıkıldığında bu cihazı çok daha fazla geliştirebilirim, örneğin mayın temizlemesinde, sarp dağlarda çalışan kepçelerde kullanılabilir. Bu sayede can kaybının önüne geçilebilir" dedi.

    Ortaokul öğrencisi biyonik el yaptı
    Tanrıverdi, hayalinin uçak mühendisi olmak ve ASELSAN'da çalışmak olduğunu söyledi.

    Öğrencinin projesi hakkında bilgi veren Siverek Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli öğretmen Sertaç İlhan, "Öğrencimizin yapmış olduğu çalışmalar, öğretmen ve babası sayesinde bize ulaşıldı. Çalışmalarına baktığımız da, normal TÜBİTAK fuarlarında sergilenen çalışmalardan çok farklı olduğunu gördük. Muhammed Hüseyin’in çalışması bir kepçe veya bir biyonik el gibi olduğunu gördük. Ve bu çalışmada gözümüze çarpan, dikkatimizi çeken, araştırdığımız kadarıyla hiçbir kepçede, bir cihazda olmayan parmak ucu çalışması mantığıyla çalışan bir cihaz var. Ve bu cihaz gerçekten çok dikkatimizi çekti. Biz de bunu geliştirmek amacıyla, il merkezindeki STEM merkezine öğrencimizi yönlendirdik. Bu parmak ucu hareketinin, birçok alanda avantajlar sağlayacağını düşündük. Özelikle mayın temizleme çalışmalarında, parmak ucu çalışmasıyla ve uzaktan kumandayla yönlendirildiği takdirde, her türlü arazi temizliği sağlanabilir ve bu sayede insana da zarar gelmeyecek. Ülke olarak bizim bu gibi çalışmalara ihtiyacımız var. Biz de öğrencimizin bu çalışmasını İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve AR-GE birimimize bildirdik ve öğrencimizin bu yeteneğini geliştirmek amacıyla yarıyıl tatilinde, 15 gün STEM merkezinde robotik çalışma üzerinde eğitim alacak. Siverek ilçemizde yaklaşık 85 bin öğrenci var ve bizim de bir STEM’e ihtiyacımız bulunuyor. Çünkü ilçemizde bu çalışmaları yapacak öğrencilerimizde kapasite çok fazla. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Nuri Kapanoğlu’nun yönlendirmeleri sonucu İlçemize de bir STEM merkezinin kurulacağı sözünü İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Şerafettin Turan tarafından aldık. Umarım bir an önce ilçemizde bu merkez kurulur ve bu tarz öğrencilerimiz kendilerini geliştirip, öğreten ürünler ortaya çıkarıyor. Bu ülkemiz için de milletimiz için de çok faydalı olacak” dedi.

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