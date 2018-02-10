Ortaokul korosu ‘Grand Prix’ kazandı

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Devlet Konservatuvarı Ortaokul Korosu, Rusya Besteciler ve Rusya Müzisyenler Birliği tarafından Rusya'da 17-31 Ocak tarihleri arasında video kayıtlar üzerinden düzenlenen ‘15. Uluslararası Müzik Yarışması’na katıldı. Yarışmanın en yüksek ödülü olan ‘Grand Prix’i kazanan koro, Türkiye klasik koro tarihindeki en yüksek ödülü de kazanmış oldu.



Koro Şefi İlgar Eyyubov, mali destek sağlandığı taktirde koronun daha iyi yerlere gelebileceğini belirtti. Fransa ve Bulgaristan başta olmak üzere bazı ülkelerden davet geldiğini anlatan Eyyubov, “Koromuz, uluslararası bir yarışmaya katıldı ve çok da güzel bir netice elde ettik. Çok mutluyuz. Çocuklar da çok mutlu. Yarışmalara çıkmaya devam edeceğiz. Fransa ve Bulgaristan başta olmak üzere davetlerimiz var. Türkiye klasik korolar tarihinde Grand Prix kazandık. En yüksek neticeyi elde ettik. Çocuklar tanındı. Daha fazla yarışmalarda çocukların boy göstermesi gerekiyor. Mali destek bekliyoruz. Devlet kurumlarından ve valimizden destek bekliyoruz. Gitmek için bu imkânlar lazım” dedi.

“HAYALLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK”

Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu Piyano Bölümü öğrencisi Ahmet Efe Demirci (13) ise, “Orada ‘Grand Prix’ ödülü kazanmamız bizi gerçekten çok mutlu etti. Çok çalıştık, bu bizim hayallerimizden birisiydi ve onu gerçekleştirdik. Adana’yı ve Türkiye’yi orada temsil ettik. Öğretmenimizden öğrendiğimiz kadarıyla da birçok yarışmadan davet geliyor. Çok mutluyuz. Önümüzdeki yarışmalara da konsantre olup gitmek istiyoruz” diye konuştu.



Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu Yaylı Çalgılar Keman Bölümü öğrencisi Turkuaz Buhara Töreli (13) de yurtdışındaki yarışmalara katılabilmek için maddi imkân beklediklerini söyledi. Töreli, “Katılacağımız yarışmalarda aynı başarıyı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Emek veriyoruz, öğretmenlerimizde emek veriyor. Destek aldığımızı düşünüyoruz” dedi.