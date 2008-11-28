Ortanın üstü karışacak

Gülşah Erkaya yazıyor

HER ŞEY DELGADO’YA BAĞLI

Futbolumuzun 2 numaralı derbisinin bu yıl ki ilk ayağında sonucu Delgado’nun performansının belirleyeceği düşüncesindeyim.

Beşiktaş geçen hafta Eskişehir’de oynadığı kurguya yakın bir sitemle oynayacak. Ancak kendi evinde ve Eskişehirspor’a karşı oynamakla, Kadıköy’de Fener’e karşı oynamak elbetteki çok farklı.

Eskişehir gibi bir rakip karşısında Delgado’yu çok kötü performansına rağmen sahada tutabilirsin. Delgado yokları oynarken gününde olan iki oyuncun Eskişehir maçını kurtarabilir. Ancak aynı sistemin Fenerbahçe karşısında tutmayacağını garanti edebilirim.

Delgado iyi motive olur ve gerçek performansının yarısını yakalayabilirse, Beşiktaş derbide skor avantajını yakalar. Ancak bu durumun tersi gerçekleşirse, yani Delgado EsEs maçındaki gibi takımını 10 kişi bırakır ve Mustafa Hocam da bu duruma tahammül gösterirse Fener, Kartal’a da Cimbom’a uyguladığı tarifeyi uygular...

Bu maçta taraflardan hangisi kazanırsa kazansın, asıl kazanan yine biz oluruz. Çünkü iki takım da galibiyet için ve galibiyet getirecek düzende sahaya çıkacak. İki takımın ortasahaları ve defansları da zaman zaman ok gibi ileri fırlayarak bizlere görsel bir şölen yaşatacak. Ben bu maçı iki ihtimalli olarak görüyorum. Bir tarafın kazanacağı kesin. Bu maçtan bence beraberlik çıkmaz.

Fener Beşiktaş’ı sağdan ve ortadan, Beşiktaş ise Fener’i soldan avlamaya çalışacak. Bu durumda Kazım, Alex, İbrahim ve Tello’nun da gününde olmaları skoru belirleyecek etkenlerden. Beşiktaş defansı daha sağlam gibi duruyor ama gününde bir Fener ortasahası için bu durum sorun olmaz. Yani bu maçın her derbi gibi bir favorisi var gibi gözüküyor ki O da Beşiktaş... Ancak yine her derbi gibi ‘maç bitmeden sonuç belli olmaz’ diyelim de adet yerini bulsun...

Not: Uzun süredir bu maç için kafa yorduğunu düşündüğüm Mustafa Hocam hiç birimizin aklına gelmeyen, ciddi bir sürpriz yapabilir...

GALATASARAY DİKKATLİ OLMALI

Galatasaray ilginç fikstürü gereği üst üste oynayacağı 4 Ankara takımı maçından ikincisine çıkacak. Hacettepe en az Galatasaray’ın fikstürü kadar ilginç bir ekip. Bu güne kadar 7 yenilgi almışlar. Ankaraspor’a 4-0 yenilen Hacettepe bunun dışındaki tüm yenilgilerini 1 farkla almış. 2 fark yediği maç yok. Hacettepe her an makus talihini pozitife çevirebilecek bir takım.

Üstelik kendi evinde naylon sahada oynayan Hacettepe, deplasmanda çim sahayı bulunca keyifle ve istekle top oynuyor. Galatasaray için zor bir maç olacak.

TRABZON TÖKEZLEYEBİLİR

Lider Trabzon özellikle evinde çok sağlam duran Kayseri karşısında en zor deplasmanlarından birisine çıkıyor. Son yıllarda deplasmanda Kayseri’ye şansı pek tutmayan Lider ekibimiz bu maçta tökezleyebilir. Kayseri’de Agahahowa’nın yokluğu handikap gibi görünsede Kayseri, Kayseri’dir.

GAZİANTEP-SİVAS

Haftanın maçı olmaya aday bir maç. Beto’su iyileşen ve Murat’ı yeniden kaleye dönen Gaziantepspor bu Anadolu derbisinde maça, Gençlerden aldığı 3 puanın morali ile çıkacak. Sivas’a oldukça fazla Gaziantepspor taraftarının da gideceğini dikkate alırsak, açık futbolu seven ve dikine oynayan iki takımın mücadelesinin haftanın en zevkli ve gollü mücadelelerinden birisi olacağı tahmininde bulunabiliriz.