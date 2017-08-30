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    Ortalık savaş alanına döndü: Emniyet Müdür Vekili de dahil çok sayıda yaralı

    DHA
    30.08.2017 - 19:37 | Son Güncelleme: 30.08.2017 - 19:37

    SİİRT İl Özel İdare YSEspor ile Batman Petrolspor arasında oynanılan Ziraat Türkiye Kupası 2’nci tur maçında çıkan olaylarda, aralarında Siirt Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay’ın da bulunduğu 6 kişi yaralandı. Olaylara karıştıkları gerekçesiyle 5 taraftar gözaltına alındı.

    Ziraat Türkiye Kupası 2’nci tur eleme maçında Siirt İl Özel İdare YSEspor ile Batman Petrolspor, Siirt’te karşı karşıya geldi. Siirt Atatürk Stadyumu’ndaki karşılaşmayı Batman Petrol Spor, Siirt İl Özel İdare YSEspor’u 2-1 yenerek bir üst tura çıkmayı hak kazanırken, maçın bitiş düdüğü ile birlikte saha savaş alanına döndü.

    Ortalık savaş alanına döndü: Emniyet Müdür Vekili de dahil çok sayıda yaralı

    Önce futbolcular arasında başlayan kavgaya, sahaya inen ve birbirlerine taşlarla saldıran her iki takımın taraftarları da katılınca, güvenlik güçleri müdahalede yetersiz kaldı.

    Ortalık savaş alanına döndü: Emniyet Müdür Vekili de dahil çok sayıda yaralı

    Taraftarların futbolcuların güvenlik çemberinde götürüldüğü soyunma odalarını basmaya kalkıştı olaylar sırasında Siirt Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay’ın da bulunduğu 6 kişi yaralandı. Olaylara karıştıkları belirlenen 5 taraftar gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

    Etiketler: siirt , kavga , Ziraat Türkiye Kupası
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