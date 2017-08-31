Ortalık bir anda karıştı: Aralarında kadınların da olduğu 22 yaralı

Alınan bilgiye göre, Kızıltepe ilçe merkezinde bir iş merkezinde daha önce aralarında husumet bulunduğu belirtilen iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, aralarında kadınların da bulunduğu U.D, A.F, A.F, M.E.A, A.Ç, F.F A., B.A, A.A, Ş.F, M.M.F, M.Ç, Ş.F,

A.K, İ.F, H.F, İ.F, M.E.F, V.Ç, S.D, İ.D ve M.F.F çeşitli yerlerinden aldıkları darbelerle yaralandı.

1 KİŞİNİN DURUMU KRİTİK

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Başından darbe alan yaralılardan U.D'nin ameliyattan sonra yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenilirken, diğer yaralılar ise ayaktaki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, kavgayla ilgili soruşturma başlattı.