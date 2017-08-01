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    Ortalık bir anda cehenneme döndü: 300 araç kül oldu

    DHA
    01 Ağustos 2017 - 19:23Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 19:38

    BALIKESİR’de Küçüksanayi Sitesi’nde hurda araç otoparkında çıkan yangın korkulu anlar yaşattı. İtfaiyenin güçlükle söndürdüğü yangında aralarında tamirdeki araçların da bulunduğu yaklaşık 300 araç zarar gördü.

    Balıkesir- Bursa karayolu üzerinde bulunan Küçüksanayi Sitesi’nde hurda araçların bulunduğu otoparkta bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yediemin deposunun hemen yanında bulunan hurdalıkta çıkan yangında sahipsiz, hurdaya çıkarılmış eski araçlarla birlikte onarım için siteye getirilen bazı otomobiller de bir anda tutuştu.

    Ortalık bir anda cehenneme döndü: 300 araç kül oldu

    Araçlardaki benzin ve LPG de alev alınca ortalık cehenneme döndü.

    İhbar üzerine gelen itfaiye yangını güçlükle kontrol altına alarak soğutma çalışması başlattı.

    Ortalık bir anda cehenneme döndü: 300 araç kül oldu

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yetkilileri, tamir için gelenlerin de bulunduğu 300 kadar aracın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin henüz belirlenmediğini, sitedeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiğini söyledi.

     

    Etiketler: balıkesir , YANGIN , ARAÇ , YEDİEMİN , yediemin , yangın
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