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    Ortalığı ayağa kaldıran sürücü

    İHA
    22.12.2017 - 07:28 | Son Güncelleme:

    Adana’da alkol promilini aştığını zanneden bir kişi kendisine ‘dur’ ihtarı yapan polislerden kaçmaya başladı. Çok sayıda asayiş ekipleri kaçan aracın peşine düşerken şahsı evinin önünde yakaladı. Şahıs yakalanınca polislere,” Sizden şikayetçi olacağım” dedi.

    Olay, Seyhan İlçesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 NU 1839 plakalı otomobiliyle Alparslan Türkeş Bulvarı’nda polislerin dur ihtarına uymayan Ahmet Deniz Ç. (35) kaçmaya başladı. Bunun üzerine çok sayıda asayiş ekipleri şahsı kovalamayı başladı.

    Alparslan Türkeş Bulvarı’ndan Abdi İpekçi Caddesine oradan İbo Osman Caddesi daha sonra Altun Bulvara kadar kaçan sürücü, Sümer Mahallesi 62018 sokakta bulunan evinin önünde polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

    Ortalığı ayağa kaldıran sürücüPolis ekiplerine zorluk çıkaran Ahmet Deniz Ç. kendisini suçsuz yere durdukları gerekçesiyle polislere “Sizden şikayetçi olacağım” dedi. Daha sonra şahsın yakınları kendilerini görüntülemek isteyen gazetecilere saldırırken polis ortalığı sakinleştirdi.

    Ortalığı ayağa kaldıran sürücüTrafik polislerinin kendisine uzattığı alkolmetreyi üflemeyi reddeden şahıs, ailesinin ikna etmesi üzerine üfledi. 0.47 promil alkollü çıkan şahıs ehliyetini son anda kaptırmaktan kurtuldu.

    Şahsa, polisin ‘dur’ ihtarına uymama, trafikte araçları tehlikeye atma, hatalı sollama ve trafik ışıklarına uymamaktan para cezası yazıldı.
    Ortalığı ayağa kaldıran sürücü

    Etiketler: Adana , dur ihtarı , alkol
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