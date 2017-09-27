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    Ortalama ömrümüz 3 yılda 1.7 yaş arttı

    Bülent SARIOĞLU/ANKARA
    27.09.2017 - 22:06 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 22:06

    TÜRKİYE İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı Hayat Tabloları’na göre Türkiye’de yaşayanların ortalama yaşam süresi 3 yıl öncesine göre 1.7 yaş arttı.

    Doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye genelinde toplamda 78’e, erkeklerde 75.3 yıla ve kadınlarda 80.7 yıla yükseldi. Erkekler ömürlerini 1.6 yıl artırırken, kadınların artışı 1.3 yıl oldu. Buna karşın kadınların ortalama ömrü erkeklere göre halen 5.4 yıl fazla.

    ERGENLERDEKİ BEKLENTİ
    Çalışma çağının başlangıcında olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama 64.2 yıl yaşam süresi kaldı. Bu veri 2013’te 62.8 yıldı. Erkekler için bu süre 61.5 yıl, kadınlar için 66.8 yıl oldu. Ergenlerin ömründeki beklenti artışı 1.7 yıllık ortalamanın altında seyrederek 1.4 yılda kaldı. TÜİK’e göre, 30 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi erkekler için 47.1 yıl iken, kadınlarda 52.1 yıl. Bu yaş için kadın ve erkek arasındaki beklenen yaşam süresi farkı 5 yıl.

    Türkiye genelinde 50 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 30.5 yıl. Erkekler için bu süre 28.2 yıl iken, kadınlarda 32.7 yıla çıkıyor. Fark 4.5 yıl.
    65 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 17.8 yıl. Erkekler için bu süre 16.1 yıl iken, kadınlarda 19.3 yıl. Diğer bir ifade ile 65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3.2 yıl daha fazla yaşaması bekleniyor.

    Etiketler: tüik , ortalama ömür , gazetehaberleri
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