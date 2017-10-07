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    Ortaköy'deki feci kaza kamerada... Otobüs bekleyen kıza çarptı

    Hürriyet Haber
    07.10.2017 - 09:47 | Son Güncelleme:

    Beşiktaş Ortaköy’de seyir halinde olan bir otomobil, otoparka girmek için aniden dönüş yapan başka bir otomobile çarparak kaldırımda bekleyen yolcuların arasına daldı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazada, çarpmanın etkisiyle metrelerce uzağa savrulan genç kız ağır şekilde yaralandı.

    Kaza, geçtiğimiz pazartesi günü saat 10.30 sıralarında Beşiktaş Ortaköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan beyaz bir otomobil aniden otoparka girmek istedi. Arkasından seyir eden siyah bir otomobil ise önündeki duramayarak dönüş yapan otomobile arkadan çarptı. Kontrolden çıkan araç kaldırımda otobüs bekleyen yayaların arasına daldı. Kazada çarpmanın etkisiyle metrelerce uzağa savrulan genç bir kız ağır şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, genç kızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Nişantaşı’nda özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    OTOBÜS BEKLİYORDU

    Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, genç kız ve diğer yolcular durakta otobüs beklediği esnada beyaz otomobil otoparka girmek için aniden dönüş yapıyor. O esnada arkasından seyreden siyah bir otomobil ise dönüş yapan otomobile çarparak kaldırıma çıkıyor. Otomobilin çarptığı genç kız metrelerce uzağa savruluyor. Ardından vatandaşların ve otomobillerin şoförü kızın yanına koşuyor.

    Kazayı gören İsmail Esmer, “Beyaz araç dönmeye çalışıyordu, arkasından gelen araçta onu sollarken dubalara çarptı. Çarpması sonucunda kızın başı yarıldı. Kız da burada otobüs bekliyordu. Sonra ambulansla geldi kızı hastaneye götürdüler. Bizde suyla kızın elini yüzünü yıkadık. Ambulansı da ben çağırdım” dedi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Etiketler: istanbul , beşiktaş , ortaköy , kaza
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