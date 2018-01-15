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    Ortaköy'de yaya geçidinde feci ölüm

    İHA
    15.01.2018 - 10:19 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da Beşiktaş Ortaköy’de yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 50 yaşındaki kadına, önce seyir halinde olan belediye otobüsü ardından da karşı istikametten gelen kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin altında metrelerce sürüklenen kadın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaya geçidinde araçların durmayarak kadına çarptığı anlar güvenlik kameralarına saniye yansıdı.

    Kaza, geçtiğimiz Cuma günü saat 18.15 sıralarında Beşiktaş Ortaköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ortaköy’de bir yalıda çalışan Muzaffer Vala Başar (50), akşam saatlerinde iş yerinden çıkarak evine gitmek üzere otobüs duraklarına doğru yürümeye başladı. Caddede bir süre yürüyen kadın bir süre sonra yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Ancak araçlar normalde yaya geçidinden geçen kadına yol vermek yerine durmayarak yollarına devam etti.

    Ortaköyde yaya geçidinde feci ölüm
    Yaya geçidinin ortasında kaldı

    Seyir halinde olan araçların arasında kalan kadına bir süre sonra Selman Sakarya idaresindeki 34 TR 0253 plakalı belediye otobüsü çarptı. Karşı istikamete savrulan kadının üzerinden o esnada seyir halinde olan Samet Yılmaz yönetimindeki 34 TN 1171 plakalı kamyonet geçti. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin altında metrelerce sürüklenen Başar, ağır yaralandı.

    Ortaköyde yaya geçidinde feci ölümÇevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Ulus’taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Ortaköyde yaya geçidinde feci ölüm
    Önce belediye otobüsü ardından kamyonet çarptı

    Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kaldırımda yürüyen kadın yolun karşısına geçmek için yaya geçidine iniyor. Birkaç adım atan kadın seyir halinde olan araçların arasında kalıyor. O esnada kadına belediye otobüs çarpıyor. Çarpmanın etkiyle karşı şeride savrulan kadına, bir de kamyonet çarpıyor. Çarpan kamyonetin altında ezilen kadın metrelerce sürükleniyor.
    Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip kazayla ilgili inceleme başlattı.
    Ortaköyde yaya geçidinde feci ölüm

     

     

     

     

    Etiketler: yaya geçidi , trafik kazası
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