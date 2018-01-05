Ortak yol için uzlaşma

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu dün CHP Genel Merkezi’nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaklaşık bir saat görüştü.



Görüşme sonrası iki lider kısa bir açıklamada bulundu. Karamollaoğlu, ziyareti uyum yasaları ile ilgili önerilerini paylaşmak amacıyla yaptıklarını belirtirken, Kılıçdaroğlu ise Türkiye’nin sorunlarını da görüşme ve tartışma imkânı bulduklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, “Bu tür ziyaretleri, demokrasimizin kalitesi, sorunların tartışılması ve değişik görüşlerin karşılıklı taraflara aktarılması açısından son derece

değerli ve yararlı görüyoruz” dedi.



OHAL VE GÜL DE KONUŞULDU

Görüşmenin basına kapalı bölümünde, Karamollaoğlu’nun Kılıçdaroğlu’na iktidar kanadından gelen sert eleştirilere rağmen dikkatli ve mutedil bir dil kullandığını belirterek teşekkür ettiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu da gerilimi arttıran değil düşüren taraf olacağını, diline ve üslubuna dikkat etmeyi sürdüreceğini dile getirdi.

Toplantıda, OHAL ve KHK’lar da değerlendirildi. Karamollaoğlu, uyum yasaları veya Anayasa’da, ‘Seçim dönemlerinde OHAL sona erer’ şeklinde bir düzenleme yapılmasını önerdi. Kılıçdaroğlu da bu öneriye destek vererek, “Bırakın seçimi OHAL’in derhal kaldırılması gerekiyor. OHAL şartlarında seçim yapılmasını dünyaya anlatamayız. Bu Türkiye’nin itibarına büyük zarar verir” dedi.



BİRLİKTE HAREKET EDİLMELİ

Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün KHK’yla ilgili açıklamasının ardından iktidar kanadından gelen eleştirileri anlamakta güçlük çektiğini söyledi ve “Eski bir Cumhurbaşkanı’nın ‘Benim tereddüdüm var’ demesi karşısında, kendisine karşı takınılan üslup ve ‘partimizin kurucusu değil’ noktasına kadar vardırılmasını anlamakta gerçekten güçlük çekiyoruz” dedi. Kılıçdaroğlu da “yaşananların iktidarın en ufak eleştiriye karşı tahammülsüzlüğünü göstermesi açısından önemli olduğunu” söyledi. Görüşmede, Türkiye’de demokrasinin temel probleminin ‘tek adam rejimi’ olduğu savunulurken, iktidar partisinin tartışmaya tahammül edemediği dile getirildi. Bu nedenle demokrasiye inananların ortak mücadele platformları, demokrasi birliktelikleri oluşturarak mücadele etmesi gerektiği kaydedildi. Türkiye’yi gerilimden ve tek adam rejiminden çıkarma konusunda kaygısı olanların birlikte hareket ederek, ortak yol araması gerektiği de vurgulandı. İki lider, Türkiye’de demokrasiyi savunan, referandumda ‘hayır’ kampanyasına destek veren parti ve oluşumların, 2019 seçimlerine giderken ortak hareket etmesini sağlamak için ‘demokrasi platformları’ zemininde buluşturacak bazı çalışmaların hayata geçirilmesi konusunda da mutabakata vardı.



‘AK PARTİ YÜZDE 30’A İNER’

Karamollaoğlu’nun AK Parti’nin oylarının yüzde 30 bandına ineceğini savunarak, “Partinin kuruluş aşamasında olanlar, ortak aklın yerine gücün tek elde toplanması nedeniyle rahatsızlık duyuyor. Bu da partide kopuşlara neden oluyor. Korku iklimi nedeniyle konuşamıyorlar” dediği belirtildi.